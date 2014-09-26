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Dünya
Deutsche Welle

Alman silahları Erbil’e ulaştı

Almanya'dan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne gönderilen ilk silahlar Erbil’e ulaştı.

26 Eylül 2014 12:22


27 ton ağırlığındaki ilk sevkiyat, mermileriyle birlikte 50 roketatar, 520 tüfek ve 20 makineli tüfekten oluşuyor. Hollanda Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı teknik bir arıza nedeniyle Leipzig/Halle Havalimanı'ndan 12 saat gecikmeyle kalktı. Uçak, İngiltere'nin Kıbrıs'taki hava üssü Ağrotur'da mola verdikten sonra perşembe geç saatlerde Erbil'e ulaştı.

Silahlardan önce Alman ordusunun silahların kullanımı konusunda eğitim vermek üzere gönderdiği 6 paraşütçü ve 1 sıhhıyeciden oluşan ekibi gecikmelerle Erbil'e ulaşmıştı.

Almanya IŞİD örgütüyle savaşa destek vermek amacıyla toplamda 10 bin Peşmergeye teçhizat sağlayacak büyüklükte askeri yardım yapmayı hedefliyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani dün Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede daha modern silahlara ihtiyaç duyduklarını ifade etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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