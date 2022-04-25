Alman savunma şirketi Rheinmetall, Ukrayna'ya ağır silah ihracatı yapmak için başvuruda bulundu

Alman savunma şirketi Rheinmetall, eski Marder model zırhlı 100 savaş aracının, Ukrayna'ya ihraç edilmesi için hükümetten onay istedi. Bir hükümet sözcüsü, pazartesi günü yaptığı açıklamada; savaş araçlarının Ukrayna'ya ihracının onaylanıp onaylanmayacağı konusundaki kararın yakında verileceğini söyledi. İznin verilmesi durumunda; Almanya, Ukrayna'ya ilk ağır silah sevkiyatını yapmış olacak.

Reuters'a bilgi veren bir kaynak, Alman savunma şirketi Rheinmetall'in, araçları ihraç etmek için hükümetten onay beklediğini ve araçları göndermeden önce onarımlarını yaparak eski hallerine getirmeyi amaçladığını belirtti.

Rheinmetall sözcüsü ise konu ile ilgili yorum yapmayı reddetti.

Almanya Savunma Bakanı Lambrecht, konuya öncelik verileceğini söyledi

Rheinmetall'in bu hamlesi, silah ihracatlarını onaylayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz başkanlığındaki ulusal güvenlik konseyinden onay alınması gerektiğinden; Scholz'un, Almanya'dan Ukrayna'ya doğrudan ağır silah gönderimi konusunda net bir tavır almasını gerektirecek.

Başbakan Scholz, Ukrayna'ya kendisini Rusya’ya karşı savunması için obüs ve tank gibi ağır silahların gönderilmesi konusundaki isteksizliği nedeniyle hem ülkesinde hem de yurt dışında eleştiriliyor.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, geçen hafta iktidar koalisyonuna yazdığı bir mektupta, Ukrayna'ya ihracat taleplerinin 'mutlak öncelikle kontrol edileceğini ve aynı gün karara bağlanacağını' ifade etti. ABD, Ukrayna'ya ek askeri yardım sözü verdi

Ukrayna'nın ağır silah talebi, saldırılarını yoğunlaştırması üzerine artmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın işgalinden bu yana Ukrayna'ya yaptıkları ilk ziyarette, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile pazar günü yaptıkları görüşmede, Kiev'e gelişmiş silahlar da dahil olmak üzere ek askeri yardım sözü verdi.