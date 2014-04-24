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Dünya
Deutsche Welle

Alman Savunma Bakanı'ndan korsanlarla mücadeleye övgü

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Cibuti'de görev yapan Alman askerlerini ziyaret etti.

24 Nisan 2014 12:08

Avrupa Birliği'nin ATALANTA misyonu kapsamında Cibuti'de demirli bulunan "Brandenburg" fırkateynine çıkan Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Somalili korsanlara karşı verilen başarılı mücadeleden dolayı askerleri övdü. Von der Leyen, misyonun sağladığı koruma sayesinde BM Gıda Programı'nın bölgeye yaklaşık 900 bin ton gıda yardımı ulaştırdığını söyledi.

AB'nin 2008'de korsanlara başlattığı misyon kapsamında bölgede yaklaşık 360 Alman askeri görev yapıyor. EUNAVFOR ATALANTA misyonu, ticaret gemilerinin yanı sıra bölgeye yapılan gıda yardımı transferine de koruma sağlıyor. Almanya, bölge güvenlik güçlerinin eğitildiği EUCAP NESTOR misyonuna da 4 askerle destek veriyor. Berlin, Somali güvenlik güçlerine eğitim sağlayan EUTM Somalia misyonunun Uganda'dan Somali'ye taşınmasıyla misyona verdiği desteği geçen yıl sonu itibariyle çekmişti. Ancak bu misyona da 20 askerle yeniden katılım planlanıyor.

İkinci durağı Lübnan

Von der Leyen, "Alman askerlerinin, Dünya Gıda Programı aracılığıyla bölgeye iletilen yardımın Somali'deki açlara teslim edilmelerini sağlamak, yardım gemilerinin korsanlarca ele geçirilmesini önlemek amacıyla bölgede bulunduklarına" dikkat çekti. Savunma Bakanı, "Alman Ordusu, bölge halkının kendini geliştirebilmesi için de yardım sunuyor. Korsanlara karşı alınacak güvenlik önlemlerinin yanı sıra yatırımcıların bölgeye nasıl çekileceği ve refah toplumuna giden yollar konusunda aydınlatıyor" dedi.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, aralık ayında göreve başladıktan sonra Afganistan, Mali, Senegal ve Türkiye'deki Alman askerlerini ziyaret etmişti. Ursula von der Leyen, Cibuti'den sonra gezisinin ikinci durağı Lübnan'a geçecek. Alman donanmasına ait birlikler, aşırı dinci grupların silah kaçırmasını önlemek üzere BM Lübnan Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde Lübnan açıklarında görev yapıyor. Bu misyon kapsamında bölgede 155 Alman askeri görev alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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