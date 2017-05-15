Alman Savunma Bakanı: Kışlaların ismi değişmeli

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, İkinci Dünya Savaşı'nda görev yapmış bazı subayların isimlerinin verildiği kışlaların adlarının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Bakan, silahlı kuvvetlerin Nazi geçmişiyle arasına bir çizgi çekmesi için böyle bir değişikliğin yapılması gerektiğini kaydetti.

Alman ordusunun şimdiki ve Nazi dönemindeki isimlerine atıfta bulunarak, "Bundeswehr hem içeride hem de dışarıda Wehrmacht geleneğinden gelmediği sinyalini göndermelidir" dedi. Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinden 10 sene sonra ordunun ismi Bundeswehr şeklinde değiştirilmişti.

Von der Leyen sözlerine "Ordu, 60 yıllık geçmişine güvenen bir vurgu yapmalıdır. Kışlaların ismi neden değişmesin ki? Son zamanlarda yaşananlarla birlikte bunun tartışılması gerekiyor" şeklinde devam etti.

Alman ordusu 1980'li ve 1990'lı yıllarda Nazi ordusundan savaş suçlarına karışmamış olmalarına rağmen birçok askerin isimlerini kaldırmıştı. Ancak bazı kışlaların isimleri hâlâ Nazi dönemi subaylarına ait. Bakan bu değişikliklerin silahlı kuvvetleri modernize etme çalışmalarının bir parçası olması gerektiğini düşünüyor.

Hedefteki Bakan

Savunma Bakanı geçtiğimiz ay bir ordu mensubunun kendisini Suriyeli mülteci olarak tanıtıp saldırı hazırlığı yaptığı gerekçesi ile tutuklanmasının ardından orduda "liderlik zafiyeti" bulunduğunu söylemiş ve bu yorumundan dolayı tepki çekmişti.

Mayıs ayında da bir Alman askeri daha aşırı sağcı eğilimlerden dolayı terör şüphesiyle gözaltına alınmış ve bu gelişmeler üzerine silahlı kuvvetlerde Nazi dönemi sempatizanları ile ilgili tartışmalar kuvvetlenmişti.

Von der Leyen ordu içindeki ırkçılık, zorbalık ve cinsel istismar şikayetleriyle etkin bir şekilde mücadele edilmediğini kaydetmiş ve aşırı sağcı görüşlerin bulunup tasfiye edileceklerine vurgu yapmıştı.

Almanya'da faaliyet gösteren kamuoyu araştırma şirketi Infratest dimap'ın 11 Mayıs tarihli araştırmasına göre Alman halkının yüzde 84'ü Savunma Bakanı'nın ordudaki sorunları bu denli açık bir şekilde dile getirmesini olumlu buluyor.

Aynı araştırmaya göre yüzde 65 orduda "liderlik zafiyeti" görüşüne katılırken, yüzde 57'lik bir kesim ise Von der Leyen isminin bakanlık için doğru bir tercih olmadığı görüşünde.

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DW, Reuters, ÇÖ/BK