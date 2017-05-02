Alman Savunma Bakanı eleştirilerin odağında

Alman ordusunda bir askerin Suriyeli mülteci gibi kendini kaydettirdiğinin ortaya çıkmasının ardından Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in orduyu sert şekilde eleştirmesi tepkilere neden oldu. Savunma Bakanı'nın orduda "yönetim zaafı" olduğu şeklindeki eleştirisine tepki gösteren koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Partili politikacı Rainer Arnold, Bakan'ın kriz yönetimini eleştirdi.

Arnold, Savunma Bakanı'nı ordudan özür dilemeye davet ederek "Genel olarak bütün ordunun hal ve gidiş sorunu olduğunu söylemesini aklım almıyor. Her dürüst asker kendini Bakan tarafından hakarete uğratılmış hissediyor” dedi.

Arnold Passauer Neue Presse gazetesine verdiği demeçte, Bakan Ursula von der Leyen'in "kontrolü kaybettiği için tribüne çekilerek bütün orduyu töhmet altında bıraktığını" öne sürdü.

Ordu şokta

Orduda "liderlik zafiyeti" bulunduğunu söyleyen Almanya Savunma Bakanı von der Leyen, geçen hafta yaptığı bir açıklamada ordudaki "topluluk ruhunun da yanlış yorumlandığını" ifade etmişti.

Savunma Bakanı bu eleştirileri, üsteğmen Franco A.'nın aylarca kendini Suriyeli mülteci olarak tanıtarak saldırı hazırlığı yaptığı gerekçesiyle geçen hafta tutuklanmasının ardından dile getirmişti. Daha sonra subayın aşırı sağcı olduğu ve 2014 yılında ihbar edilmiş olmasına rağmen hakkında hiçbir işlem yapılmadığı öğrenilmişti.

Ordu mensuplarından eleştiri

Alman Ordusu Mensupları Birliği de Savunma Bakanı von der Leyen'e sert tepki gösterdi. Birlik Başkanı Andre Wüstner, "Bakan'ın yaptığı genellemenin silahlı kuvvetler mensuplarını, onların ailelerini ve özellikle de yurtdışı görevindeki askerleri dehşete sürüklediğini" söyledi.

Wüstner, "Savunma Bakanı'nın hangi gerekçelerle eleştirdiğini açıklamadan siyasi yönetimle ordu arasındaki ilişkinin zarar görmesini göze aldığını" belirtti ve "Bakan'dan bütün Alman ordusunun yönetim ve tutum sorunu olduğu suçlamasını hangi gerekçeye dayandırdığına şeffaflık kazandırmasını bekliyorum” dedi.

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DW/AFP/dpa/AG/HS