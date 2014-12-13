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Dünya
Deutsche Welle

Alman Savunma Bakanı Afganistan’da

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Afganistan’daki Alman askerlerini ziyaret etti.

13 Aralık 2014 13:18


Afganistan'daki NATO misyonunun sona ermesine üç hafta kala Almanya Savunma Bakanı von der Leyen, Hindukuş'ta konuşlu bulunan Alman birliğini ziyaret etti. Savunma Bakanını taşıyan uçak, cumartesi sabah saatlerinde Alman ordusunun Mezar-ı Şerif'teki üssüne indi.

Von der Leyen yaptığı açıklamada Afganistan'dan hızla çekilme konusunda uyarılarda bulundu. Uluslararası toplumun Afganistan'da başarı kaydettiğini belirten Alman Savunma Bakanı von der Leyen ülkedeki durumun kırılgan olmaya devam ettiğini söyledi. Von der Leyen bu yılın sonunda bitecek olan misyonun devamında yabancı birlikler tarafından Afgan askerlerine eğitim ve danışmanlık vermeye devam edilmesinin doğru olacağını söyledi.

13 yıldır süren NATO misyonu çerçevesinde Afganistan'da halihazırda 1200 Alman askeri konuşlu bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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