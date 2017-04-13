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BBC Türkçe

Alman savcılar: Iraklı zanlı IŞİD üyesi olabilir, tutuklansın

Alman savcılar Salı günü Borussia Dortmund takımının otobüsünü hedef alan saldırıyla ilgili olduğu şüphesiyle gözaltına alınan kişinin olayla ilişkisi olduğuna yönelik kanıt olmadığını açıkladı. Ancak geçen yıl Türkiye üzerinden Almanya'ya geldiği belirti

13 Nisan 2017 15:34

Alman savcılar Salı günü Borussia Dortmund takımının otobüsünü hedef alan saldırıyla ilgili olduğu şüphesiyle gözaltına alınan kişinin olayla ilişkisi olduğuna yönelik kanıt olmadığını açıkladı. Ancak 2016 yılı başında Türkiye üzerinden Almanya'ya geldiği belirtilen zanlı hakkında "IŞİD üyesi olabileceği" şüphesiyle tutuklama talep edildi.

Savcılar, 26 yaşındaki Abdul Beset A. adlı şüphelinin 2016 yılı başında Türkiye üzerinden Almanya'ya geldiğini söyledi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, şüphelinin 2014'te Irak'ta "kaçırmalar", "kaçakçılık", "şantaj" ve "cinayetlere" karışan 10 kişilik bir ekibi yönettiği belirtildi.

Bugün mahkeme önüne çıkacak şüpheli hakkında 24 saat daha sorgulanmasını sağlayacak tutuklama kararının çıkması bekleniyor.

Dortmund saldırısı: İki adreste arama, bir kişi gözaltında

Alman basınında çıkan haberlerde, saldırıyla ilgili olarak iki farklı grubun adı geçmişti.

Focus dergisi, Anti-Faşist Cephe'nin saldırıyı üstlendiğini yazarken; Süddeutsche Zeitung da radikal İslamcı bağlantısının araştırıldığını bildirmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salı akşamı oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco çeyrek final mücadelesi ilk maçı öncesinde Alman takımının oyuncularını taşıyan otobüsün yakınında üç patlama meydana gelmişti.

Saldırıda Borussia Dortmund'un İspanyol oyuncusu Marc Barta ve otobüse eşlik eden motosikletli bir polis yaralanmıştı.

Barta el bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat olmuş, Alman polisi saldırının Borussia Dortmund takımını hedef aldığını ve "ciddi patlayıcılar" kullanıldığını açıklamıştı.

Saldırıda takım otobüsünün bazı camları da kırılmıştı.

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