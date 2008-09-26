Alman savcı ve hakimden şok açıklamalar



Deniz Feneri e.V. davasının Alman hakimi Dr. Jochen Müller ve Frankfurt Başsavcısı Doris Möller-Scheu, Deniz Feneri davasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Alman Hakim Müller, dava sürecinde kendisini etkileyen 3 şeyin 3 sanığın da suçlarını itiraf etmeleri ve Deniz Feneri'nin muhasebecisi olan sanık Firdevsi Ermiş'in cesur ifadeleri olduğunu söyledi. Posta gazetesine konuşan hakim Müller, asıl suçluların Türkiye'de olduğunu sbelirterek, ''Kararda asıl suçlular Türkiye'de dedik. Bununla Türkiye'deki Kanal 7'nin yöneticilerini kastediyoruz. Çünkü Almanya'da halktan bağış olarak toplanan paralar Türkiye'ye gönderiliyor ve orada Kanal 7'nin sorumlularına teslim ediliyordu'' dedi.



Deniz Feneri'nin çıkar için kullanıldığının altını çizen Müller, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ile Zahid Akman'ın Deniz Feneri e.V.'nin kurduğu şirketlerde hissedar olduğunu ifade ederek, ''Daha doğrusu, Deniz Feneri'ni bir yerde kendi çıkarları için kullandılar. Zahid Akman RTÜK Başkanı olduktan sonra bu firmalardan adını sildirmiş'' şeklinde konuştu.



İşte Müller'in çarpıcı açıklamaları:



- Mahkeme heyeti olarak şunu tespit ettik. Baş suçlu olarak bizden 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Mehmet Gürhan'ın ardında birileri var. O bunların emirlerini, Almanya'da yerine getiriyordu. Yani bir yerde o kuklaydı. Bu kuklayı Kanal 7'nin Türkiye'deki sorumluları ve onların çevresi oynatıyordu.



- Deniz Feneri'nin resmi muhasebesiyle, gizli muhasebesi arasındaki farkı araştırdık. Arada en az 11.7 milyon Euro fark belirledik.



- Türkiye hükümeti diplomatik kanallar üzerinden bu davanın gelişimi ve aşamaları hakkında bilgi istedi.



ZAHİD AKMAN İÇİN 5 YIL İSTENEBİLİR



Davanın Başsavcısı Doris Möller-Scheu ise dolandırıcılık ve sahte iflas suçu işlenmiş olduğundan şüphe ettikleri OFWG'nin (Almanya'da kurulmuş konut yapı kooperatifi) eski yöneticileri hakkında soruşturma açtıklarını belirterek, ''Bu kişiler arasında RTÜK Başkanı Dr. Zahid Akman da bulunuyor. Kooperaifteki dolandırıcılık suçunu işlediği mahkemede kanıtlacak olanlara 5 yıla kadar hapis cezası verilebilir'' diye konuştu.



İşte Frankfurt Başsavcısı'nın açıklamaları:



- Kooperatifin kayıtlarında Zahid akman sorumlu yönetici olarak gözüküyor. Haziran 2006'ya kadar bu görevi sürdürmüş. Bundan dolayı RTÜK Başkanı Akman, Deniz Feneri davasında olduğu gibi kooperatif davasında da zanlı. Zahid Akman Almanya'da olsaydı yahut bir gün gelirse tabii ki ifadesini almak için kendisine ricada bulunacağız.



- Deniz Feneri davasında bir çok kişi için soruşturma yürütülüyor. Biz sadece üçü hakkında dava açtık. Bu 3 kişinin ön tutukluluk süreleri uzamasın istedik. Bu, Deniz Feneri davasında soruşturmanın kapandığı anlamına gelmez.



- Deniz Feneri davasında suçlananlarla kooperatif davasında suçlananlar hep aynı kişiler. Bir de hem Deniz Feneri için hem de kooperatif için aynı televizyonda Kanal 7'de reklam yapılmış.



- Şimdiye dek hiçbir Türk makamı Deniz Feneri ya da kooperatif davasıyla ilgili olarak bize başvuruda bulunmadı. Türkiye'de savcılar bu belli kişiler hakkında bir soruşturma açarlarsa, tabii ki bizden bilgi alabilirler. Bu yöntem zaten uluslararası anlaşmalarla belirlenmiştir.







