Alman savcı Puigdemont'un İspanya'ya iadesini istedi

Almanya'da savcılık, Katalonya Özerk Yönetimi'nin eski başkanı Carles Puigdemont'un İspanya'ya iade edilmesi için resmi talebini mahkemeye iletti.

Katalonya'da Ekim ayında yapılan bağımsızlık referandumu sonrası İspanya'yı terk ederek Belçika'ya giden Puigdemont, hakkında Avrupa çapında çıkarılan tutuklama emri nedeniyle 25 Mart'ta Almanya'da gözaltına alınmıştı.

Schleswig-Holstein eyaletindeki mahkeme, İspanya'nın iadesini istediği Katalan siyasetçiyi 6 Nisan'da serbest bırakmış ancak hakkındaki nihai karar açıklanana kadar Almanya'dan ayrılmasını yasaklamıştı.

Schleswig-Holstein savcılığı, Madrid'in Puigdemont'a yönelttiği ayaklanma suçlamasıyla yaptığı iade talebinin uygun olduğunu savundu.

Daha önce bir alt mahkeme, ayaklanma suçu gerekçesiyle yapılan iade talebini reddetmişti. Mahkeme, Alman kanunlarına göre ayaklanmaya muadil görülebilecek suçun vatan hainliği olduğunu ancak bu suç için de şiddet unsuru arandığını belirtmişti. Puigdemont'un şiddet içeren bir eylemde bulunmamasını gerekçe göstererek de iadesine izin vermemişti.

Ancak üst mahkemeye başvuran savcılık, ele geçirilen yeni delillerde, İspanyol polisine yönelik şiddet olaylarının kanıtlandığını belirtti. Savcılıktan yapılan açıklamada, "İspanyol makamlarınca ulaştırılan materyal, Katalonya'da seçim günü yaşanan şiddetin aranan şahsa atfedilebileceğini açıkça göstermektedir" denildi.

Alman savcılar, Katalan siyasetçinin iade süreci devam ederken kaçma riski olduğu gerekçesiyle tekrar gözaltına alınmasını istedi. Puigdemont'un iade edilip edilmeyeceğine dair nihai kararı üst mahkeme verecek.

Selefi Torra'nın açıkladığı yeni kabineye yeşil ışık

Katalonya'nın yeni başkanı geçen ay Puigdemont tarafından aday gösterilen Quim Torra olmuştu. Puigdemont gibi Torra'nın da ayrılık yanlısı bir siyasetçi olmasına karşın Madrid yönetimi tarafından daha sıcak bakılabilecek bir isim olması, merkezi yönetimle yaşanan krizin aşılması ümitlerini artırmıştı.

Torra da geçen Salı günü gözaltındaki ve sürgündeki eski bakanların olmadığı bir kabine oluşturarak Katalonya üzerindeki doğrudan Madrid hükümranlığının kaldırılmasını sağlayabilecek bir adım atmıştı. Katalonya Özerk Yönetimi, İspanyol anayasasına aykırı bulunan referandum sonrası işletilen anayasa maddesi uyarınca doğrudan Madrid'e bağlanmıştı.

Bir önceki kabine listesi merkezi hükümet tarafından onaylanmayan Torra'nın yeni kabinesine ise yeşil ışık yakıldı. Son listesi merkezi hükümet tarafından kabul edilen Torra liderliğindeki bölgesel Katalan hükümetinin yeni üyelerinin Cumartesi günü yemin ederek görevine başlaması bekleniyor. Böylece Katalan bölgesi, bağımsızlık referandumunun ardından kaybettiği özerkliğini de geri kazanacak.

DW,dpa,AFP,AP,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe