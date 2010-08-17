Alman şarkıcı HIV virüsü yaymakla suçlanıyor!

T24- Almanya’nın ünlü gruplarından No Angels’ın üyesi Nadja Benaissa (28), eski erkek arkadaşının şikâyeti üzerine “HIV virüsü taşıdığını bilerek korumasız cinsel ilişkiye girmek” suçuyla yargılanıyor.

Şarkıcı, suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.



Nadja Benaissa, dün çıktığı mahkemede kendisine herhangi birine virüsü bulaştırma olasılığının sıfır olduğunun söylendiğini, bu nedenle kimseye bu konudan bahsetmediğini belirtti. “Özür dilerim” diyen Benaissa, küçük kızını utandırmamak ve müzik grubunun dağılmasını engellemek için hastalığından kimseye bahsetmediğini söyledi.



HIV virüsü taşıdığını 17 yaşındayken öğrenen şarkıcının davası çocuk mahkemesinde görülüyor. Virüsü taşıdığını öğrendiği günden durumunu kamuoyuna açıkladığı güne kadar üç farklı kişiyle cinsel ilişkiye giren şarkıcı korunma kullanıp kullanmadığını hatırlamadığını söyledi.