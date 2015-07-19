Alman sanayisi gözünü İran’a dikti

Almanya Ekonomi Bakanı Gabriel, Tahran yönetimi ile varılan nükleer anlaşma
sonrasında İran'ı ziyaret eden ilk üst düzey Batılı politikacı olacak. Gabriel'in üç günlük
ziyaret sırasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de bir araya
gelmesi
bekleniyor. Ekonomi Bakanı Gabriel İranlı bakan, sanayici ve iş adamlarıyla da
temaslarda bulunacak.
Gabriel'e Alman işadamı ve sanayicilerden oluşan
geniş bir delegasyon da eşlik ediyor.
Bunlar arasında Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Eric Schweitzer de
bulunuyor.
Alman ekonomisi, ekonomik yaptırımların kalkmasıyla birlikte İran ile milyarlarca euroluk
iş anlaşmaları yapmayı umuyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin (DIHK)
rakamlarına göre Almanya'nın İran'a yaptığı ihracat 2014 yılında 2,39 milyar euro olan
ihracat üç ila dört yılda 10 milyar euronun üzerine çıkartılabilecek.
DIHK Dış Ekonomi Birimi Yöneticisi Volker Treier “Eğer yaptırımlar kaldırılırsa kısa süre
içinde 5 milyar euroya ulaşabiliriz” tahmininde bulunmuştu. Treier İran'da Alman
teknolojisine büyük talep olduğunu söyledi. Özellikle makine sanayisi, kimya ve ilaç
endüstrisi, otomobil tedarikçileri, raylı araç üreticileri açısından yeni ticaret olanakları
bulunduğu belirtiliyor. İran'da hâlihazırda 80 Alman şirketi faaliyet gösteriyor.
Tahran'ın nükleer programı üzerine İran
ile 5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya,
Çin, Almanya) haftabaşında Viyana'da anlaşmaya varmıştı.