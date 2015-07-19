Alman sanayisi gözünü İran’a dikti

Almanya Ekonomi Bakanı Gabriel, Tahran yönetimi ile varılan nükleer anlaşma

sonrasında İran'ı ziyaret eden ilk üst düzey Batılı politikacı olacak. Gabriel'in üç günlük

ziyaret sırasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de bir araya

gelmesi

bekleniyor. Ekonomi Bakanı Gabriel İranlı bakan, sanayici ve iş adamlarıyla da

temaslarda bulunacak.

Gabriel'e Alman işadamı ve sanayicilerden oluşan

geniş bir delegasyon da eşlik ediyor.

Bunlar arasında Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Eric Schweitzer de

bulunuyor.

Alman ekonomisi, ekonomik yaptırımların kalkmasıyla birlikte İran ile milyarlarca euroluk

iş anlaşmaları yapmayı umuyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin (DIHK)

rakamlarına göre Almanya'nın İran'a yaptığı ihracat 2014 yılında 2,39 milyar euro olan

ihracat üç ila dört yılda 10 milyar euronun üzerine çıkartılabilecek.

DIHK Dış Ekonomi Birimi Yöneticisi Volker Treier “Eğer yaptırımlar kaldırılırsa kısa süre

içinde 5 milyar euroya ulaşabiliriz” tahmininde bulunmuştu. Treier İran'da Alman

teknolojisine büyük talep olduğunu söyledi. Özellikle makine sanayisi, kimya ve ilaç

endüstrisi, otomobil tedarikçileri, raylı araç üreticileri açısından yeni ticaret olanakları

bulunduğu belirtiliyor. İran'da hâlihazırda 80 Alman şirketi faaliyet gösteriyor.

Tahran'ın nükleer programı üzerine İran

ile 5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya,

Çin, Almanya) haftabaşında Viyana'da anlaşmaya varmıştı.

