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Dünya
Deutsche Welle

Alman Sanayi Birliği'nden Türkiye'ye uyarı

Alman Sanayi Birliği Başkanı Dieter Kempf, Türkiye'de demokrasiye getirilen kısıtlamaların ülkenin ekonomik geleceğini tehdit ettiğini söyledi.

14 Temmuz 2017 12:04

15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin yıl dönümü vesilesiyle açıklama yapan Alman Sanayi Birliği'nin (BDI) Başkanı Dieter Kempf, Türkiye'deki durumun "endişe verici" olduğunu söyledi. Kempf, "Demokratik yapıların zayıflatılması ülkedeki ekonomik angajmanı frenliyor" dedi.

Türkiye'nin ekonomik gelişimini riske attığını söyleyen Kempf, "Yeni yatırımlar konusunda geçen yıl yaşanan hezimetten sonra işletmeler bu yıl da yeni yatırımlara mesafeli yaklaşıyor. Bu durum Türk Hükümeti'nin çıkarına olamaz" dedi.

Türkiye'nin AB'den ekonomik partnerleri olmaksızın, ekonomisinin başarılı olduğu çizgiye dönemeyeceğini hatırlatan Alman Sanayi Birliği Başkanı, "Ankara'daki siyasi sorumlular açık demokratik toplumun prensiplerini tutumlarının merkezine koymalı. İşletmelerin güvenilirliğe ve öngörülebilirliğe ihtiyacı var" diye konuştu.

Türkiye'de başarısız darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal ve bu kapsamda çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler'le on binlerce insanın tutuklanması, çok sayıda medya kuruluşunun kapatılması ve on binlerce kişinin görevinden alınması, birçok Avrupa ülkesinde eleştirilere neden oldu.

Avrupa Parlamentosu geçen hafta Türkiye ile ilişkilerin askıya alınmasını öngören raporu kabul etti. Sözkonusu kararın AB Komisyonu için bağlayıcılığı bulunmuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/HT/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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