Alman sanatçılardan Erdoğan'a tepki



Berliner Zeitung'a konuşan Berlinli sanatçı Klaus Staeck, Almanya ve Avrupa'da düşünce, basın ve sanat özgürlüğünü yönelik giderek artan saldırıların endişe verici olduğunu söyledi. Sanat Akademesi'nin eski başkanı Staeck, "Özellikle de küstah bir şekilde, Erdoğan'ın bizim savunma gücümüzü uygunsuz istekleri ile test etmeye çalışması gibi" diye konuştu.

Avrupa'nın Türkiye ve AB arasındaki mülteci anlaşması nedeniyle baskı altına girdiğini savunan Staeck, Türkiye'deki sanatçı ve gazetecilerin durumuna ilişkin endişelerinin arttığını da ifade etti. Staeck, "Sadece bir cumhurbaşkanının keyfi hareketleri değil, hükümete yakın vurucu birlikleri de buraya transfer ediliyor" diye konuştu.

Berlin Maxim Gorki Tiyatrosu Başkanı Shermin Langhoff da insan hakları ihlalleri, sanat özgürlüğüna saldırılar görmezden gelinerek Türkiye ile yapılan ortaklığın bir anlamı olamayacağını söyledi. Langhoff, Alman Anayasası'na işaret ederek "Anayasanın beşinci maddesi geçerlidir. Nokta" şeklinde sözlerini sürdürdü. Alman Anayasası'nın beşinci maddesi, ifade özgürlüğünü düzenliyor.