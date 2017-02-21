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Deutsche Welle

Alman sağ popülist Petry'nin Rusya mesaisi

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin lideri Frauke Petry, Moskova'da aşırı sağcı Rus politikacı Jirinovski ile görüştü.

21 Şubat 2017 20:03

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin lideri Frauke Petry, Moskova'da Rus yetkililer ve aşırı sağcı Rus politikacı Jirinovski ile biraraya geldi. Petry'ye ziyareti esnasında AfD Federal Yönetim Kurulu üyesi Julian Flak eşlik etti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan yapılan açıklamada, Frauke Petry'nin Duma Başkanı Vlaçeslav Volodin, Yardımcısı Pyotr Tolstoy ve aşırı sağcı Rusya Liberal Demokrat Partisi'nin lideri Vladimir Jirinovski'yle görüştüğü belirtildi.

Petry de Moskova'daki görüşmeriyle ilgili dün yaptığı açıklamada "AfD delegasyonunin Moskova yerel yönetiminin daveti üzerine eyalet yönetimleri arasındaki işbirliğine ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiğini" belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski personel şefi görevini sürdürmüş olan Vlaçeslav Volodin, Rusya'nın önemli siyasetçilerinden biri.Jirinovski de aşırı milliyetçi ve popülist söylemleri ile Rus siyasetinin tartışmalı kişiliklerinden biri.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AFP/BÜ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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