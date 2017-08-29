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Dünya
Deutsche Welle

Alman sağ popülist liderin dokunulmazlığı kaldırıldı

Almanya'da Saksonya Eyalet Meclisi, sağ popülist AfD partisinin Genel Başkanı Frauke Petry'nin dokunulmazlığını kaldırdı.

29 Ağustos 2017 22:07

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Genel Başkanı Frauke Petry'nin dokunulmazlığı Saksonya Eyalet Meclisi tarafından alınan kararla kaldırıldı.

Saksonya Eyalet Meclisi sözcüsü Ivo Klatte, Petry'nin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik kararın oy birliğiyle alındığını söyledi.

Bu karar, 17 Ağustos'ta Saksonya Eyalet Meclisi Dokunulmazlık Komisyonu'nun Petry'nin dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki tavsiye kararını oy birliğiyle kabul etmesinin ardından geldi.

Petry, Kasım 2015'de eyalet parlamentosu seçim denetleme kurulunun parti finansmanıyla ilgili sorularına doğru yanıt vermemekle suçlanıyor. 2014 eyalet seçimlerinde AfD'den aday gösterilen ve daha sonra listeden çıkarılan Arvid Samtleben, listeden çıkarılma gerekçesinin partiye bağışta bulunmaması olduğunu iddia ediyor.

Eyalet seçimlerini araştıran savcılar, Petry ve AfD'nin mali işlerden sorumlu üyesi Carsten Hütter'in bu konuyla ilgili çelişen ifadelerini inceliyor. Hütter ile ilgili soruşturma geçtiğimiz mayıs ayında kapatılırken, Petry hakkındaki soruşturma devam ediyor.

"Yalan yere yemin" suçlaması

Eyalet parlamentosunun bu kararı ile Petry'nin "yalan yere yemin" ya da "taksirle yalan ifade verme" suçlamasından yargılanması mümkün olabilecek.

Karar sonrası yorum yapmayacağını belirten Petry, "Bugüne kadar her olanakta kendimi ifade ettim” dedim.

Daha önceden hakkındaki iddiaları reddeden Petry, eyalet parlamentosunun kendisinin yargılanmasının yolunu açmasını istediğini, böylelikle kendi adını temize çıkarabileceğini ifade etmişti.

Almanya, 24 Eylül'de genel seçimlere gidiyor. Bild gazetesinin pazar günü yayımladığı seçim anketine göre, Petry'nin genel başkanlığını yaptığı AfD'nin yüzde 8 civarında oy alması bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AP, DÇ/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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