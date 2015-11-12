Alman restoranlarına yıldız yağdı



Alman mutfağı her geçen gün yemek ve restoran eleştirmenlerinin favorileri arasına girmeyi başarıyor. Michelin Rehberi ve restoranlara dağıtılan prestijli yıldızlar içinde Alman restoranlarının sayısı artıyor. Ülke genelinde bir ya da daha fazla yıldıza layık görülen restoranların sayısı 290'a ulaştı.

Michelin Yıldızı'na sahip restoranların sayısı 2010 yılına kıyasla bu yıl yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Michelin Rehberi'nin uluslararası direktörü Michael Ellis, Alman gastronomisinin yüksek bir dinamiğe sahip olduğunu ve tartışmasız dünyanın en iyileri arasında yer aldığını ifade etti.

Michelin Rehberi'ndeki iki yıldızlı restoranların sayısı 2010 yılına kıyasla iki kat artarak 39'a çıktı. Bu yıl ilk kez yıldız alan restoranlar arasında Berlin'deki Horvarth, Münih'deki Atelier, Frankfurt'taki Lafleur ve Piesport'taki Schanz yer alıyor. Tüm bu işletmelerin yanı sıra halihazırda 241 restoranın birer Michelin Yıldızı bulunuyor.

Gastronomi için oldukça prestijli kabul edilen Michelin yıldızlarından üç tanesini alabilen restoranların sayısı ise farklı bir nedenden dolayı azalmış oldu. Ülke genelinde üç Michelin yıldızına sahip 11 restoran arasında yer alan Mannheim'deki Amador kapandığı için üç yıldızlı sadece 10 restoran kaldı. Ancak dünya genelinde üç Michelin yıldızı verilen yaklaşık yüz restoran olduğu için Almanya'daki sayı da oldukça önemli. Almanya bu sayı ile en iyi restoranlara sahip ülkeler listesinde Fransa'dan sonra 2'inci sırada yer alıyor.

Uzmanlar, mükemmel yemek yemenin, rahat bir ambiyansla birleştiği bir terndin geliştiği görüşünde. Ayrıca vejeteryan ve vegan yemeklerin de restoran menülerinde daha geniş yer bulmaya başladığına dikkat çekiliyor.