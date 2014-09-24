Alman rehinelere ölüm tehdidi



Almanya'da, Filipinler'de radikaller tarafından geçen nisan ayında kaçırılan iki Alman vatandaşıyla ilgili endişe büyüyor.

Ebu Seyyaf örgütü internet üzerinden yayınladığı videoda, fidye ödenmemesi halinde rehin tuttukları iki Alman'ı öldürmekle tehdit etti. Örgüt militanları ayrıca Almanya'dan Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı ABD'nin başlattığı operasyonlara da destek vermemesini istedi. Video mesajında konuşan kişi, IŞİD militanlarını "Müslüman kardeşlerimiz" şeklinde tanımladı.

Filipinler'in güneyindeki Sulu vilayetinin yetkilileri, yayınlanan video ile inceleme başlatıklarını açıkladı. Örgüt üyelerinin Sulu vilayetinde saklandıkları sanılıyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Almanya'nın IŞİD'e karşı stratejisinin değişmeyeceği, tehditlerin Alman dış politikasını etkilemek için uygun bir araç olmadığı belirtildi. Sözcü, "Suriye ve Irak'taki politikalarımızda bu nedenle bir değişiklik olmayacak" diye konuştu. Rehinelerin serbest bırakılması için kriz masasının çalışmalarını sürdürdüğünü belirten sözcü, daha ayrıntılı bilgi vermedi.

Yelkenci olan iki Alman, Filipinler'in batısında kaçırılmıştı. Örgüt, rehinelerin serbest bırakılması için 10 Ekim'e kadar Almanya'dan yaklaşık 4 milyon 300 bin euro fidye istiyor.