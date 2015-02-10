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Dünya
Deutsche Welle

Alman rap şarkıcısı ABD'nin terör listesine eklendi

Almanya'da uzun yıllar rap şarkıcılığı yaptıktan sonra IŞİD saflarına katılan, Berlin doğumlu rap şarkıcısı ABD'nin terör listesine eklendi.

10 Şubat 2015 12:21


ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "39 yaşındaki Denis Cuspert'in, terör örgütü IŞİD'in aktif bir üyesi olduğu" belirtildi. "Küresel terörist" şeklinde nitelenen Cuspert, artık ABD ulusal güvenliği açısından ciddi bir risk olarak kabul edilecek. ABD vatandaşları ve şirketlerine sözkonusu kişiyle ticarette bulunmaları yasaklanacak.

Washington'dan yapılan açıklamada, Cuspert'in BM Terör Listesi'nde yer aldığı hatırlatıldı. Söz konusu liste, ilgili kişiye seyahat yasağı getirilmesini ve BM'ye üye ülkelerde bulunan mal varlığının dondurulmasını kolaylaştırıyor. IŞİD'e katıldıktan sonra "Ebu Talha El Almani" adını alan Cuspert'in "terör örgütünün vahşi eylemlerinin reklamını yaptığı" belirtildi. Denis Cuspert, bir video kaydında bir kesik başı elinde tutarken görülüyor.

Cuspert, 1975 yılında Berlin'de dünyaya geldi. Deso Dogg adıyla yaptığı rap şarkıcılığı kariyeri 2002 yılında başladı. Alman gizli servisinin kayıtlarına göre 2010 yılında Berlin'deki El Nur Camii'ndeki bir grupla temas kurdu. ABD'ye 2012 yılında IŞİD mensupları arasına katıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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