Alman Profesöre Ata'ya hakaret soruşturması

Atatürk için "Savaş sanığı olarak yargılanması gerekirdi" diyen Alman profesöre, hakaretten soruşturma açıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin tepki gösterdiği Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen "Dersim (Tunceli)'' konulu konferansta, "Atatürk yaşasaydı savaş sanığı olarak yargılanması gerekirdi" diyen Almanya Bremen Üniversitesi Öğretim üyesi Profesör Doktor Ronald Münch hakkında "Atatürk'e hakaretten' soruşturma başlattı.



13 Kasım'daki konferans için Cumhuriyet Savcısı Kürşat Kayral'ın başlattığı soruşturma Atatürk Hakkında İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un 1. ve 2. maddeleri uyarınca gerçekleştirilecek. Savcılık, Münch'ün konuşma metnini, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü kanalıyla isteyecek. Soruşturma ve yargılama şartları incelenecek. Prof. Dr. Münch, Türk devletinin 1925, 1929 ve 1934'te çıkardığı yasalarla küçülen bir devleti Türkleştirme planını bariz şekilde ortaya kolduğunu ileri sürmüştü. Münch, "Soykırıma uğrayan Ermeniler ve sonra ülkeden kovulan Rumların ardından yüzde 75 Türk, yüzde 25 Kürtlerden oluşan bir devlet şeması" ortaya çıkarıldığını iddia etmişti. Münch, "Modernleşme Türkleştirme adı altında yürütülen bir plandı" görüşünü savunmuştu. Aynı konferansa katılan DTP Milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Şerafettin Halis'in konuşmaları da incelemeye alınacak. Halis, Atatürk'ün başkanlığındaki Bakanlar Kurulu sonrasında katliam yapıldığını ileri sürerken Tuğluk da "Tek milletten, tek dilden bahsediyorlar. Adapazarı ve Altınova'daki linçlerin yasal zemini bu" demişti.

