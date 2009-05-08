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Yaşam

Alman prodüktör Monti Lüftner kazada öldü

08 Mayıs 2009 17:43

Alman müzik prodüktörü Monti Lüftner, Almanya'nın güneyindeki Münih kentinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada, 77 yaşındaki Lüftner'in Münih'teki bir geri dönüşüm tesisinde kamyonun altında kalarak öldüğü belirtildi.

Monti Lüftner, 1985'te Whitney Houston'ı keşfetmesiyle tanınıyor.

Ariola şirketinin eski patronu olan Lüftner, Bob Marley ve Mireille Mathieu gibi ünlü isimlerle çalışmıştı.

Houston, Alman Bunte dergisinin internet sitesine yaptığı açıklamada, "Ben tanıdığımda Monti Lüftner zaten dünya çapında bir müzik efsanesiydi. Kariyerimin başında bana karşı iyiliğini, cömertliğini asla unutmayacağım"dedi.

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