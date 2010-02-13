Alman pop yıldızına korunmasız ilişki cezası

T24

Almanya’nın en popüler müzik gruplarından biri olan “No Angels”ın (Melek Değiliz) üyelerinden Nadja Benaissa, AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü taşımasına rağmen üç kişiyle korunmasız cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle yargılanıyor.Darmstadt’ta açılan davanın iddianamesinde, Benaissa’nın (27) HIV taşığını 1999’dan bu yana bildiği ancak buna rağmen 2000-2004 arasında 3 kişiyle 5 kez korunmasız seks yaptığı belirtildi. Benaissa’nın, birlikte olduğu erkeklere virüs taşıdığını söylemediği kaydedildi. Bu üç kişiden birine HIV bulaştıran Benaissa hakkında, bir “ağır bedeni hasar” ve dört “ağır bedeni hasara teşebbüs” suçlaması bulunuyor. Savcılıktan yapılan açıklamada, “Nadja Benaissa, korunmasız cinsel temasın virüsün bulaşmasına neden olabileceğini biliyordu” denildi.Alman şarkıcı, suçlu bulunması halinde 6 ay ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacak. 2000’de Alman RTL kanalının düzenlediği Popstar yarışmasını kazanan No Angels grubu, 2003’te dağılana kadar 5 milyon albüm satmıştı. Grup 2007’de tekrar bir araya gelmiş ve 2008 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Almanya’yı temsil etmişti. No Angels grubu yarışmada sonuncu olmuştu.