T24 LogoT24 Logo
Magazin

Alman pop yıldızına korunmasız ilişki cezası

No Angelsgrubundan Benaissa hakkında HIV taşımasına rağmen üç kişiyle korunmasız cinsel ilişkiye girdiği için dava açıldı.

13 Şubat 2010 02:00

T24 - Alman ‘No Angels’ (Melek Değiliz) grubundan Nadja Benaissa hakkında HIV taşımasına rağmen üç kişiyle korunmasız cinsel ilişkiye girdiği için dava açıldı.





Almanya’nın en popüler müzik gruplarından biri olan “No Angels”ın (Melek Değiliz) üyelerinden Nadja Benaissa, AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü taşımasına rağmen üç kişiyle korunmasız cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle yargılanıyor.

Darmstadt’ta açılan davanın iddianamesinde, Benaissa’nın (27) HIV taşığını 1999’dan bu yana bildiği ancak buna rağmen 2000-2004 arasında 3 kişiyle 5 kez korunmasız seks yaptığı belirtildi. Benaissa’nın, birlikte olduğu erkeklere virüs taşıdığını söylemediği kaydedildi. Bu üç kişiden birine HIV bulaştıran Benaissa hakkında, bir “ağır bedeni hasar” ve dört “ağır bedeni hasara teşebbüs” suçlaması bulunuyor. Savcılıktan yapılan açıklamada, “Nadja Benaissa, korunmasız cinsel temasın virüsün bulaşmasına neden olabileceğini biliyordu” denildi.

Alman şarkıcı, suçlu bulunması halinde 6 ay ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacak. 2000’de Alman RTL kanalının düzenlediği Popstar yarışmasını kazanan No Angels grubu, 2003’te dağılana kadar 5 milyon albüm satmıştı. Grup 2007’de tekrar bir araya gelmiş ve 2008 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Almanya’yı temsil etmişti. No Angels grubu yarışmada sonuncu olmuştu.








ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24