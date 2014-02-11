Alman politikacıya çocuk pornografisi soruşturması



Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek hafta sonu milletvekilliğinden istifa eden Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Sebastian Edathy'nin ev ve bürosunda polisin bu sabah arama yaptığı bildirildi.

Nienburg kentine bağlı Rehburg kasabasında bulunan Edathy'nin ev ve bürosunda yapılan aramalarda polisin delil sayılabilecek malzemeye el koyduğu kaydedildi. Edathy'nin federal meclisteki bürosunun da arandığı, aramalar sırasında 44 yaşındaki Edathy'nin ise bulunmadığı belirtildi.

Edathy hakkında çocuk pornografisi iddiasıyla soruşturma açıldığı belirtilirken, SPD'li milletvekili Christine Lambrecht de SPD yönetiminin pazartesi akşamı soruşturma hakkında bilgilendirildiğini vurgulayarak ortaya atılan suçlamaları doğruladı.

SPD'liler şaşkın

“Hepimiz dehşete düşmüş durumdayız“ diyen Lambrecht, Edathy'nin çocuk pornografisine ilişkin malzemeye sahip olduğu iddialarının bir an önce açıklığa kavuşturulmasını beklediklerini söyledi.

Edathy'nin seçim bölgesi Aşağı Saksonya Eyaleti'nden sorumlu SPD'li Detlef Tanke de Edathy hakkında gündeme gelen iddiaların çok ağır olduğunu ve bu nedenle titizlikle ve hızlı bir şekilde araştırılması gerektiğini ifade etti.

Suçlamaları reddetti

Sebastian Edathy ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Facebook hesabı üzerinden açıklama yapan Edathy, “Çocuk pornografisine ilişkin malzemeye sahip olduğum yönünde kamuoyunda dile getirilen iddialar doğru değildir“ diye yazdı.

Sadece tahminlere dayalı olarak söz konusu suçlamayla evinde arama yapıldığını ifade eden Edathy, ‘masumiyet karinesi'nin kendisi için de geçerli olduğunu ve hakkında cezaî bir soruşturma bulunmadığını kaydetti.

NSU cinayetlerini araştırıyordu

Milletvekilliğinden hafta sonu istifa eden SPD'li politikacı, 8'i Türk 10 kişinin kurban gittiği NSU cinayetlerini inceleyen meclis araştırma komisyonunun da başkanlığını yapıyordu. 1998 yılından beri federal meclis milletvekili olan Edathy içişleri konusunda uzmanlaşmıştı.