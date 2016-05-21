Alman politikacılardan Merkel'e çağrı



Dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili anayasa değişikliğinin TBMM'de kabul edilmesini Hannover'de çıkan Neuen Presse gazetesine değerlendiren Udo Steinbach, "Türkiye'nin otokrasi yolunda" olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Erdoğan'a sınırlarını göstermesi çağrısında bulunan Steinbach, demokrasinin temel değerlerinin ihlal edilmesi durumunda bayrak çıkarılması gerektiğini söyledi. Steinbach, dokunulmazlıkların kaldırılarak parlamentonun güçsüzleştirilmesine Avrupa'nın katkıda bulunmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili ve partisinin dış politika uzmanı Norbert Röttgen de "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi değiştirmek istediğini ve otokratik bir saltanat sistemi oluşturmayı istediğini" belirtti. "Avrupa'nın değerler topluluğundan bir ayrılış görüyoruz" diyen Röttgen, Merkel'in BM İnsani Yardım Zirvesi çerçevesindeki İstanbul ziyaretinde açık ifadeler kullanması gerektiği ifade etti.

"Merkel diz çökme eğiliminde"

Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Avrupa Parlamentosu'ndaki üyesi Alexander Graf Lambsdorff da Welt gazetesine Merkel'in Erdoğan karşısında diz çökme eğiliminde olduğunu söyledi. Lambsdorff, Erdoğan'ı HDP'nin üzerine giderek Kürtlerin siyasi temsilcilerini siyasi olarak katletmekle suçladı.

FDP Genel Başkanı Lindner ise Merkel'in Erdoğan'a temel haklar, basın özgürlüğü ve demokraside indirime gidilmesinin kabul edilmez olduğu mesajını açıkça iletmesi gerektiğini söyledi. Lindner, mülteci anlaşmasının Merkel'i Erdoğan'a bağımlı hale getirdiğini ifade etti. Dokunulmazlıların kaldırılması ile ilgili anayasa değişikliğine işaret eden Lindner, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin de artık bir anlam taşımadığını, müzakerelerin sonlandırılması gerektiğini savundu.

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen de Deutschlandradio Kultur'a yaptığı açıklamada Türkiye'nin "faşist bir diktatör olma yolundaki Erdoğan'ın yönetiminde" olduğunu savundu.