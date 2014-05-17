T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Alman politikacılardan Erdoğan'a tepki

Sosyal Demokrat Parti, Hrıstiyan Sosyal Birlik ve Yeşiller'den politikacılar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Mayıs'ta Köln'e yapacağı ziyarete tepki gösterdi.

17 Mayıs 2014 15:22


Sosyal Demokrat Partili (SPD) Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Bakanı Guntram Schneider, Westdeutsche Allgemeine Zeitung'a demeç verdi.

Schneider demeçte, Başbakan Erdoğan'ın 24 Mayıs'ta Köln Lanxess Arena'da yapacağı konuşmayı iptal etmesini istedi. Schneider açıklamasında, 'Bu ziyaret misafirperverliğin kötüye kullanılmasına yaklaşıyor' dedi.

Spiegel dergisinin internet portalına demeç veren Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi Genel Sekreteri Andreas Scheuer de ziyarete tepki gösterdi. Scheuer, 'Başbakan Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçim mücadelesini Almanya'ya taşıyamaz' dedi.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de yaptığı açıklamada, Soma'daki faciaya değinerek, Erdoğan'ın facia ile ilgili yaptığı açıklamalar ve gösterdiği tepkinin vatandaşların birçoğunun tepkisine neden olduğunu ifade etti. Özdemir, bu facianın ardından Başbakan'ın Köln'e gelerek cumhurbaşkanlığı seçim mücadelesine devam etmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Sosyal Demokrat Parti Hrıstiyan Sosyal BirlikYeşillerBaşbakan Recep Tayyip ErdoğanMayıs KölnDemokrat PartiliKuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Bakanı Guntram Schneider Westdeutsche Allgemeine ZeitungSchneiderBaşbakan ErdoğanMayıs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24