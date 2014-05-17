Alman politikacılardan Erdoğan'a tepki



Sosyal Demokrat Partili (SPD) Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Bakanı Guntram Schneider, Westdeutsche Allgemeine Zeitung'a demeç verdi.

Schneider demeçte, Başbakan Erdoğan'ın 24 Mayıs'ta Köln Lanxess Arena'da yapacağı konuşmayı iptal etmesini istedi. Schneider açıklamasında, 'Bu ziyaret misafirperverliğin kötüye kullanılmasına yaklaşıyor' dedi.

Spiegel dergisinin internet portalına demeç veren Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi Genel Sekreteri Andreas Scheuer de ziyarete tepki gösterdi. Scheuer, 'Başbakan Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçim mücadelesini Almanya'ya taşıyamaz' dedi.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de yaptığı açıklamada, Soma'daki faciaya değinerek, Erdoğan'ın facia ile ilgili yaptığı açıklamalar ve gösterdiği tepkinin vatandaşların birçoğunun tepkisine neden olduğunu ifade etti. Özdemir, bu facianın ardından Başbakan'ın Köln'e gelerek cumhurbaşkanlığı seçim mücadelesine devam etmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.