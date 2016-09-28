Alman politikacılara yapılan saldırılar artıyor

Alman Yeşiller Partisi'nin Saksonya eyalet teşkilatı başkanı Jürgen Kasek Deutsche Welle'ye verdiği mülakatta radikallerden aldığı tehditleri anlattı. Kasek hırpalanmış, ölüm tehditleri almış, otoban köprülerine aleyhinde afişler asılmış, avukatlık ofisinin tabelasına boya atılmış, internet üzerinden hakaret yağmuruna tutulmuş, anne babası ahşap evlerini yakmakla tehdit edilmiş.

Belediye, eyalet ve federal düzeyde siyaset yapan politikacıların çoğu hangi partinin üyesi olduklarına bakılmaksızın bu tür tehditlere maruz kalıyor. Polis zabıtlarında politikacılara tükürüldüğü, tekmelendikleri, itip kakıldıkları, üzerlerine farklı maddeler atıldığı, hatta parti binalarına ateş edildiği yazıyor. Toplumdaki bazı grupların radikalleştiği Almanya'da resmi makamlarca bu gibi eylemlere karışanlar istatistiklere geçiyor.

Faillerin çoğu sağcı

Federal Emniyet Müdürlüğü'nün İçişleri bakanlığı için hazırladığı istatistiklere göre 2016 yılında resmi görevli ve politikacılar, 18'i doğrudan fiziki şiddet olmak üzere 800'den fazla saldırıya maruz kalmış. Mülteci politikasıyla bağlantılı saldırılarla ilgili yüzlerce suç duyurusu bulunuyor. Emniyet Müdürlüğü ilk kez halkın temsilcilerine yapılan saldırılarla ilgili istatistik hazırlamış.

Politikacılara işlenen suçların başında, cebir kullanma, tehdit, mala zarar verme, halkı tahrik ve kundaklama geliyor. Sağcılar 384 kez saldırmış, solculardan gelen saldırıların sayısı ise 97'yi bulmuş. Çoğu saldırının hangi kanattan geldiği belli olmazken, politikacılara neden saldırıldığı da tam olarak bilinmiyor. Yazılı mesajların çoğu siyasi kararlardan duyulan memnuniyetsizliği yansıtıyor.

Politikacılar dört koldan tehlike altında

Saksonya eyaletinde kaymakamlık yapan Hristiyan Demokrat Birlik partili Götz Ulrich politikacıların hedef oldukları şiddet olaylarını araştıran ‘Die Zeit' gazetesine yaptığı açıklamada, yasak afiş asmaya çalışan bir Nasyonal Demokrat Parti görevlisinin saldırısına uğradığını anlattı. Almanya'daki politikacıların havai fişek saldırısına uğradıkları ve arabayla takip edildikleri de oluyor.

Saldırıların merkezini sosyal medyanın oluşturduğu ve politikacıların hakaret dolu e-posta aldıkları da emniyetin kayıtlarında yer alıyor.

En çok yerel politikacılara saldırıldığı anlaşılıyor. Saksonya eyaletindeki Kamenz kentinin bağımsız belediye başkanı Roland Dantz ‘canlı canlı yakılmaya layık insan süprüntüsü' olduğu yazılı bir e-postta almış. Yine aynı eyaletteki bir başka belediye başkanı ise kente yerleştirdiği 40 mülteci yüzünden aldığı tehditlere dayanamayıp istifa etmiş.

Sadece Doğu Almanya ile sınırlı değil

İçişleri Bakanlığı ve Federal Emniyet Müdürlüğü politikacılara yapılan saldırıların yer aldığı raporlar hakkında resmen değerlendirme yapmadı. Kuzey Ren Vestfalya eyalet İçişleri Bakanı Ralf Jäger de Doğu ile Batı Almanyalar arasında ayrım yapmadan faillerin yakalanıp adalete teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Köln belediye başkanlığına seçilen bağımsız Henriette Reker 2015 yılındaki seçim kampanyası sırasında aşırı sağcı olduğu tahmin edilen bir saldırgan tarafından bıçakla boğazından yaralanmış ve şans eseri hayatta kalmıştı.

Öncelikle yerel politikacıların her an saldırıya uğrama tehlikesi var. Parti merkezleri, ofisleri ve evleri de saldırıya hedef olabiliyor. Nürnbergli bir politikacının taşla camı kırılmış, Kassel'de bir Sol Parti üyesinin otomobilinin lastikleri bıçaklanmış. Federal Adalet Bakanı Heiko Maas posta kutusunda tabanca mermisi bulmuş ve Başbakan Angela Merkel'in seçim bölgesindeki parti merkezinin kapısına domuz kellesi asılmıştı.

Mağdurların tepkisi

Tröglitz Belediye Başkanı Markus Nierath, ailesini tehlikeye atmamak için Nasyonal Demokrat Parti'nin aleyhinde başlattığı kampanyaya dayanamayıp istifa etmişti. Nierath, başından geçenleri anlattığı kitapta Saksonya Anhalt'taki yetkili makamların ve eyalet İçişleri Bakanlığı'nın kendisiyle ilgilenmemesini eleştirmişti.

Tehditlere maruz kalan Saksonyalı Yeşil Parti üyesi Jürgen Kasek ise yılmayıp, görevini sürdürmekte kararlı. Kasek, artık daha dikkatli davrandığını ve ailesini korumak için tedbir aldığını ancak pes etmeyeceğini belirtiyor ve "Pes edersem, karşı taraf kazanır”, diyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Wolfgang Dick