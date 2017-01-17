Alman polisinin olası hataları mercek altında

Almanya’da istihbarat teşkilatlarının denetiminden sorumlu Federal Meclis Parlamento Kontrol Komitesi (PKGr), Berlin’deki Noel panayırına düzenlenen saldırının faili Anis Amri’nin güvenlik birimleri tarafından uzun süredir "tehlikeli" olarak sınıflandırılmasına rağmen neden saldırının önlenemediğini araştıracak.

PKGr, Amri’nin Alman güvenlik birimlerince takibine ilişkin Federal İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının sunduğu 19 sayfalık raporu dün ele almaya başladı. Komite, yetkili kurumların olası hatalarını incelemek için özel bir birim görevlendirme kararı aldı.

Komite Başkanı: Trajik yanlış hesap

Komite üyeleri, yapılan ilk oturumda yetkili makamları eleştirdi. Komite’nin Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) Başkanı Clemens Binninger, Tunuslu kurumların 2016 yılının ekim ayında Amri’nin kimliğini ve pasaport niteliğindeki belgelerin düzenlenmesini teyit ettiklerine atıfta bulunarak Amri vakasının federal güvenlik mimarisini "çok hızlı ve çok açık" bir biçimde kendi sınırlarına dayandırdığını kaydetti. Binninger "Tunuslu Amri’yi eldeki bilgilerin ardından gözaltına almamak trajik bir yanlış hesap olmuştur" diye konuştu.

Komitenin Sol Parti temsilcisi André Hahn ise yetkili kurumların muhtemelen Amri’yi takibe almamış olabileceklerini iddia etti. Hahn, Amri’nin aksi takdirde kamudan uzaklaştırılmış olabileceğini öne sürdü. Federal Meclis Parlamento Kontrol Komitesi Başkanı Binninger, kurulacak özel birimin bir parlamento araştırma komisyonundan çok daha hızlı sonuçlara ulaşacağının sözünü verdi.

Federal Adalet Bakanı Heiko Maas da bir süre önce Berlin saldırganı Anis Amri konusunda güvenlik birimlerinin hataları olduğunu kabul etmişti.

Raporda neler var?

Federal İçişleri ve Adalet Bakanlıklarınca Komite‘ye sunulan rapordaki kronolojiye göre, ilk kez 19 Kasım 2015 tarihinde o dönem henüz kimliği tam netleşmemiş olan “Anis” adlı kişiye ilişkin saldırı planları olduğu ihbarında bulunulmuş. 25 Kasım 2015 tarihinde ihbarda bulunan aynı şahıs, Anis’in “Napoli’den hiçbir sorunla karşılaşmadan bir kalaşnikof” temin edebileceği bilgisini aktarmış. 11 Ocak 2016'da ise bahsi geçen kişinin Anis Amri olduğu kayıtlara geçmiş. Raporda bu tespitin ardından federal ve eyalet düzleminde birimlerin Terörle Ortak Mücadele Merkezi (GTAZ) tarafından sık sık Amri’ye ilişkin istişareler yapmış olduğu belirtiliyor.

Raporda, istihbarat birimleri tarafından radikal İslamcı ve “tehlikeli” olarak sınıflandırılan Amri’ye yönelik Fas istihbarat birimlerinin de 2016’nın sonbahar aylarında Alman makamları uyardığı bilgisi yer alıyor.

Konunun ele alındığı GTAZ tarafından 2 Kasım 2016 tarihindeki son istişarede Amri hakkında “Eldeki kanıtlara dayanarak somut bir tehdit durumu görülmemektedir” ifadelerine yer veriliyor. Tunuslu Anis Amri, 19 Aralık 2016’da Berlin’deki Breitscheid Meydanı’na kurulu Noel panayırına bir tırla girerek 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

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afp/dpa, BD/BK