Alman polisinden toplu taciz bilançosu



Federal Emniyet Teşkilatı'nca (BKA) hazırlanan rapor "Süddeutsche Zeitung" gazetesi ile NDR ve WDR televizyonlarınca kamuoyuna yansıtıldı.

Rapora göre yılbaşında toplam 900 kadar cinsel saldırı vakası meydana gelirken mağdur sayısının bin 200'ü aştığı belirtildi. Saldırılarla ilgili yakalanan zanlı sayısının yalnızca 120 olduğunu belirten BKA Başkanı Holger Münch, "Suç fiillerinin birçoğunun artık aydınlatılamayacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Aralarında Suriyeli yoktu

Cinsel taciz eylemine katılanların sayısının 2 binden fazla olduğu tahmin ediliyor. Bunların büyük kısmının Kuzey Afrika kökenli olduğu, bunlar arasında hemen hemen hiçbir Suriyelinin bulunmadığı belirtiliyor.

Bazı suç eylemlerinde birden fazla kadının mağdur olduğunu göz önünde tutan BKA, böylece yaklaşık bin 200 kadının cinsel saldırılarda mağdur olduğu sonucuna vardı. Bunların yaklaşık 650'si Köln'de, 400'den fazlası Hamburg'da, kalanları ise Stuttgart, Düsseldorf ve diğer kentlerde meydana geldi.

Mağdur kadınlar eşgal tanımlayamadı

Sözkonusu cinsel suçlardan ötürü Almanya genelinde toplam 4 zanlının mahkeme önüne çıkarılarak hüküm giydiğine dikkat çekildi. 120 zanlı hakkındaki kanıtın büyük çapta yetersiz olduğu belirtildi. Mağdur kadınların zanlıların eşgalini tanımlamakta yetersiz kalmaları soruşturmanın ilerlemesine de engel oluyor.

"Saldırılar koordine değildi"

BKA'nın verilerine göre zanlılardan yaklaşık yarısı bir yıldan daha kısa süredir Almanya'da bulunuyordu. BKA Başkanı Münch, "Bu kapsamda bu olayın ortaya çıkışıyla 2015 yılındaki yoğun göç dalgası arasında bir bağlantıdan söz etmek mümkün" dedi. Münch, farklı şehirlerdeki eylemleri arasında koordinasyon olmadığını, bunların sözleşerek planlanmadığını söyledi.