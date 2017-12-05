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Dünya
Deutsche Welle

Alman polisinden G20 operasyonu

Alman polisi, temmuz ayındaki G20 zirvesindeki protestolarda şiddete başvurduğundan şüphelenilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Almanya'nın birçok eyaletinde şüphelilerin evleri arandı.

05 Aralık 2017 14:54

Hamburg'daki 20'ler Grubu (G20) Zirvesi sırasındaki protestolarda şiddet olaylarına sebebiyet verdiği iddia edilen kişilere yönelik polis operasyonu düzenlendi. Hamburg emniyet müdürlüğü çeşitli eyaletlerdeki evlerde arama yapıldığını ve kamu düzen ve barışını bozmakla suçlananların arandığını duyurdu.

Alman basınındaki haberlerde, polisin başta Göttingen ve Stuttgart şehirleri olmak üzere 24 konut ve lokali aradığı bildirildi. Hamburg'da ise aşırı solcu bir örgütün üyelerinin arandığı haber verildi.

Temmuz ayında önde gelen 20 sanayi ve gelişmekte olan ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı Hamburg'daki G20 zirvesinde 20 polis görevlendirilmiş olmakla birlikte küreselleşme karşıtlarının şiddet olayları çıkarması önlenememişti. Polisle çatışan araçları yakmış ve dükkânları yağmalamıştı.

DW/AFP/dpa/AG/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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