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Dünya

Alman polisinden G20 karşıtı göstericilere sert müdahale

G20 karşıtı 100 bini aşkın kişinin Hamburg'a akın etmesi bekleniyor

05 Temmuz 2017 18:12

Almanya’nın Hamburg kentinde polis, G20 zirvesine karşı toplanan göstericilere ve aktivistlere dün gece tazyikli su kullanarak sert müdahale etti.

Almanya’da Cuma günü başlayacak G20 zirvesi öncesinde Hamburg kentinde polis ve göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Polis dün gece G20 karşıtlarının kaldığı kampları dağıttı ve çadırların kurulmasını yasakladı. 

Yetkililer kentin birçok bölgesinde bıçak, beysbol topu, gaz maskesi ve havai fişeklere el konduğunu ve bazı grupların şiddete başvurabileceğini belirtti. İçişleri Bakanlığı da daha önce kent çapında 8 bine yakın gösteri düzenlenmesini beklediklerini duyurmuştu. 

Dünyanın en zengin 20 ülkesinden liderlerin buluşacağı G20 zirvesi boyunca Hamburg’da 20 bin polis görev yapacak. G20 karşıtı eylemlere katılmak üzere dünyanın farklı yerlerinden 100 bini aşkın kişinin kente akın etmesi bekleniyor.

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