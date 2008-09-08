Alman polisi Zahid Akman'ı da sormuş

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Almanya'daki Deniz Feneri e.V. adlı derneğe yönelik operasyon yapan Alman polisinin Haziran 2007'de Türkiye'den resmi bilgi talebinde bulunduğu, İnterpol aracılığıyla bilgi istenen yazıda Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman'a da yer verdiği öğrenildi.Alınan bilgilere göre, 25 Nisan 2007'de derneğin merkezine baskın yapan Alman polisi, soruşturma kapsamında İnterpol'ü devreye soktu. Frankfurt merkezli olarak başlatılan adli soruşturma konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi'ne bir yazı gönderen Alman İnterpolü, bazı konularda bilgi istedi.Deniz Feneri e.V. hakkında baskınlar sonrasında kara para soruşturması yapan Alman polisinin gönderdiği yazıda, derneğin Almanya'daki başka kurum ve şirketlerle bağlantısının yanı sıra nakit para kuryelerini belirlediği bildirildi.Yazıda, Alman polisinin, dernekle ilgili olarak yaklaşık 18 milyon euro’nun nasıl buharlaştırıldığını mercek altına aldığını açıkladığı öğrenildi. Resmi yazıda, Alman polisi, soruşturmayla ilgili olarak Frankfurt Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki K 31 adlı birimde, "AG Spenden" (Bağış) adıyla özel bir çalışma grubu oluşturduğunu da bildirdi.Yazıda, dedektiflerin, kuruluşun banka hesaplarından düzenli olarak, yüksek miktarlarda nakit euro çekildiğini belirlediği vurgulandı.Kuruluşun, 2002-2006 arasında 45 ayrı işlemle 8 milyon euro’luk nakit parayı çektiğini saptayan Alman polisi, buradan Kanal 7'ye de para aktarıldığından şüphelendiğini de kaydetti.İddianameye esas olan araştırmaları yapan Alman polisinin, yazısında, derneğin Frankfurt'ta Adam-Opel Str. 5 adresindeki ofisinde yaptığı araştırmada, aynı binada Türkiye'den de uyduyla izlenen Kanal 7 Int., Euro 7 Fernseh und Marketing GmbH ve TVT adlı TV kanallarının da yayınlarının yapıldığını tespit ettiği bildirildi.Almanya İnterpolü, aynı yazıda Akman hakkında da Türkiye'den bilgi istedi. Yazıda Akman'ın, Deniz Feneri e.V. ile bağlantılı olan OFWG e.G. adlı şirketin yönetim kurulu üyesi veya ortağı olduğunun tespit edildiği belirtildi.Yasa değişikliğinde ilginç zamanlama Almanya'daki Deniz Feneri davasında kuryelik yapmakla suçlanan RTÜK Başkanı Akman'ın adının gündeme geldiği şu günlerde RTÜK Yasası'nda 10 Temmuz'da yapılan mini değişiklik dikkat çekti. Bu değişik sayesinde, üstkurul üyelerinin görevleriyle bağlantılı olarak işlediği iddia edilen suçlara ilişkin soruşturma izni Başbakan'ın onayına bağlandı. Milliyet