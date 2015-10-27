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Dünya
Deutsche Welle

Alman polisi Slovenya yolcusu

Alman polisi, yakında Slovenya sınırında görev almaya hazırlanıyor. Sınır Tanımayan Doktorlar ise Slovenya'daki sığınmacıların durumu konusunda uyardı.

27 Ekim 2015 14:59


Avrupa Birliği liderlerinin hafta sonu Brüksel'de aldığı kararlar doğrultusunda sığınmacıların Avrupa'daki geçiş noktalarında güvenlik önlemlerinin artırılması bekleniyor. Bu çervçevede Alman polisi de Slovenya'da destek amaçlı görev almaya hazırlanıyor.

Alman İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Mitteldeutschen Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, 400 kadar sınır koruma polisinin Slovenya'ya gönderileceğini söyledi.

Slovenya, Macaristan'ın Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarını kapatmasının ardından büyük bir sığınmacı akınıyla karşı karşıya kalmıştı.

Sendikadan uyarı

Ancak Alman Polis Sendikası Başkan Yardımcısı Jörg Radek ise polisin üzerindeki yükün artabileceği uyarısında bulundu. Ülke içinde personel sıkıntısı yaşandığına işaret eden Radek, polislerin Slovenya'ya gönderilirken başka bölgelerde boşluklar oluşmamasının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Almanya'da halen havalimanları ve tren istasyonlarında sınır güvenliğini sağlamak üzere 38 bin polis görev yapıyor.

"Sığınmacılar perişan durumda"

Sınır Tanımayan Doktorlar ise Slovenya'daki sığınmacıların durumu konusunda uyarıda bulundu. Sığınmacıların daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu kaydeden örgüt, binlerce kişinin "perişan koşullar içinde olduğunu ve kabul merkezlerinin kapasitesinin üzerinde dolu olduğunu" belirtti.

Örgüt, Slovenya'daki sığınmacıların barınak, gıda ve hijyen sıkıntısı çektiğini açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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