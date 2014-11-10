Alman polisi şiddetten şikayetçi



Alman Polis Sendikası, günlük yaşamda polis memurlarına yönelik şiddetin artmasından ve kadroların azaltılması eğiliminden şikayetçi.

Polis Sendikası Federal Başkanı Oliver Malchow, ortalama olarak günde 162 polis memurunun şiddete maruz kaldığını, her gün ortalama dokuz memurun ağır ya da tehlikeli bir şekilde yaralandığını belirtti. Özellikle de trafik kontrolleri ya da ev içi şiddet gibi rutin vakalar sırasında maruz kalınan şiddet vakaları sayısının arttığına dikkat çeken Malchow, “Kamuoyundaki tartışmalarda daha ziyade gösteriler ya da futbol karşılaşmalarında polise yönelik şiddet öne çıkıyor. Günlük yaşamda polislere yönelik şiddet ise toplumda neredeyse hiç algılanmıyor. Hükümetler ile federal ve eyaletler düzlemindeki parlamentolar da geçen yıllarda konuyla ilgili pek bir şey yapmadı. Bu sorun tamamen görmezden gelindi” şikayetinde bulundu.

Personel sıkıntısı

Son olarak ekim ayında Köln kentinde holiganlar ve aşırı sağcıların Selefiler'e karşı düzenlediği yaklaşık 4 bin 500 kişinin katıldığı gösteride şiddet olayları yaşanmış, 49 polis memuru yaralanmıştı. Polis özellikle bu tür kitlesel gösterilerde personel yetersizliğinden şikayetçi. Sendika Başkanı Malchow, 1997 yılından bu yana ülke çapında yaklaşık 15 bin 600 polis kadrosunun kapatıldığına dikkat çekerek, bu eğilimin nereye kadar gideceğinin kestirilemediğini kaydetti. Malchow, bazı alanlarda suç vakalarının sadece küçük bir bölümünün aydınlatılabildiği uyarısında bulunarak, “Örneğin ev soygunlarında aydınlatılabilen vakaların oranı yüzde 15'in altında. Bu bir felaket” diye konuştu.