Alman polisi, seri soyguncu Burhan Bayar'ın peşinde

Hakan Aytaş / Glauburg, 14 Eylül (DHA) - Alman polisi, iki gün içinde bir banka şubesi ile iki oyun salonunu soyan Burhan Bayar\'ı (35) yakalamak için seferber oldu. Burhan Bayar, her üç olayda da polisin elinden kaçmayı başardı. Polisin helikopter yardımıyla yaptığı aramalardan da bir sonuç alınamadı.

Kaçtığı otomobilin plakası belirlendi

İlk olarak 12 Eylül Salı günü, saat 09.35 sularında Glauburg kasabasında, Glauberger Caddesi\'ndeki banka şubesi maskeli ve elinde ne olduğu belirlenemeyen cisim bulunan bir kişi tarafından soyuldu. Kasada az miktardaki parayı alan soyguncu, bir sokak ileride park edilmiş, açık renk otomobille kaçtı. Aynı gün, saat 14.10 sularında bu kez Gedern kentinde, Eski İstasyon yakınındaki bir oyun salonu aynı yöntemle soyuldu. Ancak bu kez görgü tanıkları, soyguncunun kaçtığı otomobilin plakasını aldılar. 13 Eylül Çarşamba günü de saat 14.40 sularında Florstadt kentinde, Basalt Caddesi\'ndeki başka bir oyun salonu soyuldu. Polis yaptığı incelemede Hessen Eyaleti\'ndeki her üç soygunun Büdingen kentinde yaşayan Burhan Bayar tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Polisin açıklamasına göre, Burhan Bayar soygunları bir yakınına ait FB-NK 217 plakalı, beyaz renkli, Hyundai i30 marka ve model otomobille gerçekleştirdi.

Yaklaşmayın ve konuşmayın

Polisin her yerde aradığı Burhan Bayar, 185 cm. boyunda, atletik yapılı ve kel. Bayar\'ın üzerinde ilk iki soygunda kapüşonlu, son soygunda ise koyu gri, kot bir kıyafet vardı. Burhan Bayar\'ın tehlikeli olduğunu bildiren Alman polisi, zanlıyı veya kullandığı otomobili görenlerin, zanlıyla konuşmadan ve otomobile yaklaşmadan hemen polise haber vermeleri uyarısında bulundu.