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BBC Türkçe

Alman polisi firari terör şüphelisini yakaladı

Alman polisi, ülkede bombalı saldırı planladığından kuşkulanılan bir şüpheliyi yakaladığını açıkladı. Operasyon düzenlenen evde, patlamaya hazır yüzlerce gram patlayıcı madde ele geçirildiği bildirildi.

10 Ekim 2016 13:27

Alman polisi, ülkede bombalı saldırı planladığından kuşkulanılan bir şüpheliyi yakaladığını açıkladı.

Almanya'da bir süredir şüpheli olarak aranan Suriyeli mülteci Cebir el-Bakr, Cumartesi günü Chemnitz kenti yakınlarındaki bir eve düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

Alman polisi, Twitter'dan attığı mesajda, "Yorgun ama mutluyuz: Terör şüphelisini dün gece Leipzig'de yakaladık" dedi.

Operasyon düzenlenen evde 'patlamaya hazır' yüzlerce gram patlayıcı madde ele geçirildi.

Patlayıcılar, kontrollü bir şekilde imha edilmeye götürülürken, güvenlik gerekçesiyle binadaki diğer daireler boşaltıldı.

Söz konusu patlayıcıların, Paris ve Brüksel saldırılarında kullanılanlarla benzerlik taşıdığı öne sürüldü.

Alman basını, El-Bakr'ın Berlin'de bir havaalanına saldırı planlıyor olabileceğini öne sürdü.

El-Bakr ile temasta olduğu tespit edilen iki kişi de daha sonra Chemnitz tren istasyonunda, bir başka ilgili kişi de Fritz-Heckert mahallesindeki bir evde yakalandı.

BBC News Berlin muhabiri Jenny Hill, bu olayın Almanya Başbakanı Angela Merkel üzerinde mülteci politikasının ülkesinin güvenliğini tehlikeye sokmadığına dair seçmenlerin kaygılarını giderme baskısını artıracağını söyledi.

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