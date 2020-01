Alman polisi eski RAF üyelerini arıyor

Welt am Sonntag'ın haberine göre polis, Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF)

militanları

Burkhard Garweg, Daniela Klette ve Volker Staub'u yaklamak için Saar eyaletinde

100'den fazla polisle operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında çeşitli

evlerde arama

yapıldı.

Gazetenin haberine göre soruşturma taktik gerekçeler nedeniyle gizli yürütülüyor. Welt

am Sonntag'ın elindeki bilgilere göre üçlünün DNA'sında kriminal inceleme yapıldı ve

incelemeyle ilgili bir bilirkişi raporu hazırlandı. Rapora göre Bremen ve Wolfsburg'da 6

Haziran ve 28 Aralık 2015 tarihlerinde para nakil araçlarına yönelik iki başarısız soygun

girişiminden elde edilen bulgular birbiriyle uyumlu.

Verden Savcısı Lutz Gaebel gazetenin haberini doğrulamadı. “Bu konuda bir bilgisi

olmadığını” belirten Gaebel “halktan topladıkları çok sayıda ipucunu değerlendirdiklerini”

ve henüz çalışmalarını tamamlamadıklarını belirtti.

Üçüncü kuşak RAF üyeleri

Federal Savcılığa göre 61 yaşındaki Staub, 47 yaşındaki Garweg ve 57 yaşındaki Klette

RAF'in üçüncü kuşak üyeleri arasında yer alıyor. 1998 yılında örgütün dağıldığını

duyurmasından bir yıl sonra üçlünün yeni bir örgüt kurdukları sanılıyor. 1999 yılının

temmuz ayında bir nakil aracına yönelik soygunun arkasında da grubun olduğu tahmin

ediliyor. Soygunda 500 bin euroya el konmuştu.

Staub, Garweg ve Klette hakkında RAF döneminden de suçlamalar bulunuyor. Bunların

başında 1993 yılında Weiterstadt'taki bir cezaevine düzenlenen bombalı saldırı geliyor.

Patlama sonucunda can kaybı olmamış, milyonluk maddi zarar oluşmuştu.

Daniela Klette'nin ayrıca Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki idare binasına yönelik bombalı

saldırı girişimine katıldığı sanılıyor. Olayda bir otomobile konulan patlayıcı infilak

etmemişti. Klette'nin ayrıca 1991 şubatında Bad Godesberg'deki ABD Büyükelçiliği'ne

yönelik saldırıda da yer aldığı tahmin ediliyor. Silahlı saldırıda büyekelçilik binasına

250'den fazla mermi isabet etmişti.