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Dünya
Deutsche Welle

Alman polisi eski RAF üyelerini arıyor

Almanya’da bir gazetenin haberine göre, üç eski Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) militanını yakalamak için 100’den fazla polisle operasyon düzenlendi, birçok eve baskın yapıldı.

24 Ocak 2016 18:05

Welt am Sonntag'ın haberine göre polis, Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF)
militanları
Burkhard Garweg, Daniela Klette ve Volker Staub'u yaklamak için Saar eyaletinde
100'den fazla polisle operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında çeşitli
evlerde arama
yapıldı.
Gazetenin haberine göre soruşturma taktik gerekçeler nedeniyle gizli yürütülüyor. Welt
am Sonntag'ın elindeki bilgilere göre üçlünün DNA'sında kriminal inceleme yapıldı ve
incelemeyle ilgili bir bilirkişi raporu hazırlandı. Rapora göre Bremen ve Wolfsburg'da 6
Haziran ve 28 Aralık 2015 tarihlerinde para nakil araçlarına yönelik iki başarısız soygun
girişiminden elde edilen bulgular birbiriyle uyumlu.
Verden Savcısı Lutz Gaebel gazetenin haberini doğrulamadı. “Bu konuda bir bilgisi
olmadığını” belirten Gaebel “halktan topladıkları çok sayıda ipucunu değerlendirdiklerini”
ve henüz çalışmalarını tamamlamadıklarını belirtti.
Üçüncü kuşak RAF üyeleri  
Federal Savcılığa göre 61 yaşındaki Staub, 47 yaşındaki Garweg ve 57 yaşındaki Klette
RAF'in üçüncü kuşak üyeleri arasında yer alıyor. 1998 yılında örgütün dağıldığını
duyurmasından bir yıl sonra üçlünün yeni bir örgüt kurdukları sanılıyor. 1999 yılının
temmuz ayında bir nakil aracına yönelik soygunun arkasında da grubun olduğu tahmin
ediliyor. Soygunda 500 bin euroya el konmuştu.
Staub, Garweg ve Klette hakkında RAF döneminden de suçlamalar bulunuyor. Bunların
başında 1993 yılında Weiterstadt'taki bir cezaevine düzenlenen bombalı saldırı geliyor.
Patlama sonucunda can kaybı olmamış, milyonluk maddi zarar oluşmuştu.
Daniela Klette'nin ayrıca Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki idare binasına yönelik bombalı
saldırı girişimine katıldığı sanılıyor. Olayda bir otomobile konulan patlayıcı infilak
etmemişti. Klette'nin ayrıca 1991 şubatında Bad Godesberg'deki ABD Büyükelçiliği'ne
yönelik saldırıda da yer aldığı tahmin ediliyor. Silahlı saldırıda büyekelçilik binasına
250'den fazla mermi isabet etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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