Dağılan İngiliz müzik grubu Oasis’in eski solisti Liam Gallagher, 2002 yılında konser için gittikleri Almanya’da polisle yaşadıkları kavgayla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Gallagher, kavga sırasında kaybettiği söylenen iki dişini "baygınken polis tarafından pense ile söküldüğünü" iddia etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, 2009'da dağılan 90'ların Britpop grubu Oasis'in eski solisti Liam Gallagher, Almanya'nın Münih kentinde bir otelin barında çıkan kavgada bir polisi tekmelemiş ve kendisi de iki ön dişini kaybetmişti. Kavga sırasında otele 80 polis sevk edilmişti.

Gallagher, ön dişlerini kavga esnasında kaybetmediğini belirterek, kendisi baygınken polislerin dişlerini penseyle söktüğünü iddia etti: "Ellerim kelepçeli bir hücrede uyandım. Dişlerim yoktu fakat hala ıslık çalabiliyordum. Onları söktüklerine eminim çünkü ben ihtiyar bir adam değilim. Bana söylediklerine göre, merdivenlerden çıkmaya çalışırken takılıp düşmüşüm. Düşmenin etkisiyle dişlerimi kaybetmişim. Ama böyle olsa dişlerim kırılırdı, değil mi? Tamamen çıkmazlardı."

​Dişlerinin ağzına gelen bir darbeyle düşmüş olması durumunda dudaklarının da şişeceğini ancak hiçbir yara izi bulunmadığını ekleyen 45 yaşındaki İngiliz müzisyen Gallagher, "Alman polisi dişlerimi penseyle söktü" diye konuştu.

Öte yandan, Oasis, 1994'te yapacakları ilk yurt dışı konserleri için gittikleri Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da feribot gezisi sırasında bir grup Chelsea FC taraftarıyla yumruk yumruğa kavga etmişti. Grubun lideri ve aynı zamanda Liam Gallagher'ın abisi Noel Gallagher hariç grubun diğer üyeleri sınır dışı edilmişti.