T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Alman polisi bıçaklı saldırganı vurdu

Berlin'de bir polis memurunu bıçaklayarak ağır yaralayan saldırgan vurularak öldürüldü.

17 Eylül 2015 23:33

Berlin Polisi sözcüsü Stefan Redlich'in verdiği bilgiye göre, Berlin'in Spandau semtinde bıçaklı bir kişinin yoldan geçenleri tehdit ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İsmi Rafik Y. olarak açıklanan saldırgan, ekip otosundan çıkan bir kadın polisi birçok yerinden bıçakladı. Saldırgan vurularak öldürüldü. Ağır yaralanan kadın polis ise hastaneye kaldırıldı.

Berlin Savcılığı'ndan Dirk Feuerberg, saldırganın terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 2008 yılında Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi'nce yargılanıp hüküm giydiğini açıkladı.

41 yaşındaki saldırganın taşıdığı elektronik kelepçeyi bu sabah çıkardığı belirlendi. Feuerberg, İslamcı olarak bilinen saldırganın bir süre önce bir duruşma sırasında hakimi de tehdit ettiğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BerlinPolisiStefan RedlichBerlin SpandauRafikSavcılığı Dirk FeuerbergStuttgart Eyalet Yüksek MahkemesiDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP NH/AÜ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24