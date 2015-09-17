Alman polisi bıçaklı saldırganı vurdu

Berlin Polisi sözcüsü Stefan Redlich'in verdiği bilgiye göre, Berlin'in Spandau semtinde bıçaklı bir kişinin yoldan geçenleri tehdit ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İsmi Rafik Y. olarak açıklanan saldırgan, ekip otosundan çıkan bir kadın polisi birçok yerinden bıçakladı. Saldırgan vurularak öldürüldü. Ağır yaralanan kadın polis ise hastaneye kaldırıldı.

Berlin Savcılığı'ndan Dirk Feuerberg, saldırganın terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 2008 yılında Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi'nce yargılanıp hüküm giydiğini açıkladı.

41 yaşındaki saldırganın taşıdığı elektronik kelepçeyi bu sabah çıkardığı belirlendi. Feuerberg, İslamcı olarak bilinen saldırganın bir süre önce bir duruşma sırasında hakimi de tehdit ettiğini söyledi.