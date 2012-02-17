Alman Playboy'unun Mart güzeli: Aylin Alp

T24 - Hamburg Üniversitesi’nde pedagoji ve psikoloji eğitimi gören 26 yaşındaki Aylin Alp, Playboy’un Almanya sayısının Mart güzeli oldu.

İspanya’nın Fuerteventura sahilinde derginin fotoğrafçısı Andreas Reiter’in objektifine yansıyan fotoğraflar, önümüzdeki günlerde piyasaya çıkması beklenenen sayıda yer alacak. İki yıldır Alman manken Benny Erst ile beraber olan Alp ilk kez çıplak poz verdiğini belirterek, “Önce çok heyecanlı ve tedirgindim. Ama Playboy’un profesyonel ekibi sayesinde çekimlerde çok rahatladım” dedi.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Yoga yapmayı ve balık tutmayı çok sevdiğini söyleyen Aylin, hayatta en çok yalandan nefret ettiğini söyledi. Playboy’a poz verme fikrinin dergiye abone olan erkek kardeşinden geldiğini söyleyen Alp, ileride dört çocuk sahibi olmak istediğini ifade etti. Modelin pozları Alman basınında da geniş yer buldu.