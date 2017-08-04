Alman piskopostan Türkiye'ye çağrı

Berlin Protestan Kilisesi Piskoposu Markus Dröge, Türk yetkililere, Büyükada'da yapılan operasyon sonrası tutuklanan insan hakları savunucuları arasındaki Peter Steudtner'in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Berlin'de açıklama yapan Dröge, Steudtner'in tutuklanması nedeniyle "derinden sarsıldığını ve ailesinin acısını paylaştığını" ifade etti.

Steudtner'in tutukluluğunun, "kendisi için kabul edilebilir olmadığını" belirten Dröge, aktiviste yönelik "görünürde hukuk devleti ilkeleri temelinde şeffaf bir yargı süreci de olmadığını" söyledi. Psikopos; bilgi güvenliği danışmanı, belgesel yapımcısı ve aktivist Steudtner'in ailesiyle dayanışma gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Hak savunucuları için düzenli dua ediliyor

Marcus Dröge gelecek pazartesi akşamı Berlin'deki Gethsemane Kilise'sinde Steudtner için yapılacak ayine katılarak dua edecek. Kilisede Steudtner ve diğer tutuklu insan hakları savunucuları için 21 Temmuz'dan itibaren düzenli olarak dua ediliyor. Kilise her akşam saat 18.00'den itibaren dualar için yarım saat açık bırakılıyor. Bu kapsamda her pazartesi dua edilmesi kararlaştırıldı. Geçen hafta insan hakları savunucuları için dua etmek üzere kiliseye yaklaşık 100 kişinin geldiği belirtildi.

Alman vatandaşı Steudtner, Uluslararası Af Örgütü'nün İstanbul Büyükada'daki seminerine stres ve travma konusunda bilişim danışmanı olarak katılmıştı. Yapılan operasyon sonucu 5 Temmuz'da gözaltına alınan Steudtner, diğer insan hakları savunucularıyla birlikte 18 Temmuz'da tutuklandı. Alman vatandaşı Steudtner hali hazırda Silivri cezaevinde tutuluyor.

Steudtner ile birlikte aynı toplantıda bulunan, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, İsveç vatandaşı eğitmen Ali Gharavi, Yurttaşlık Derneği'nden Özlem Dalkıran ve İnsan Hakları Gündemi Derneği üyeleri Veli Acu ile Günal Kurşun, Yurttaşlık Derneği'nden Nalan Erkem ve Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün de hâlâ tutuklu.

Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları

Federal hükümetin açıkladığı verilere göre, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 22 Alman vatandaşı gözaltına alındı ya da tutuklandı. Bu kişilerin 13'ünün serbest bırakıldığı bilgisi verildi. Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri gazeteci Deniz Yücel 27 Şubat'tan, çevirmen Meşale Tolu da gözaltına alındığı 30 Nisan'dan bu yana tutuklu bulunuyor.

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