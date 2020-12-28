Alman pilot, aşılanma kampanyalarına dikkat çekmek için rotasıyla şırınga çizdi

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Alman bir pilot, gökyüzüne uçak rotasıyla dev bir şırınga çizerek Avrupalılara yaratıcı bir şekilde aşı yaptırma çağrısında bulundu.

20 yaşındaki pilot Samy Kramer, flightradar24 internet sitesinde de gözüken rotayı çizilmek için yaklaşık 200 kilometre uçtu. Kramer, çizimi bir GPS cihazıyla takip ettiğini ifade etti.

Reuters'a konuşan Kramer, "Göreceli olarak aşılanmaya hâlâ karşı olan birçok insan var. Yaptığımın onları konu üzeride düşünmeye itebileceğini düşündüm" dedi.

Almanya'da Koronavirüs'e karşı aşılanma kampanyası pazar günü başladı. Federal hükûmet yıl sonundan önce yerel yetkililere 1.3 milyon doz aşı dağıtmayı planlıyor.