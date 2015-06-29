Alman pasaportu cazibesini yitiriyor



Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısında azalma eğilimi sürüyor. Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre geçen yıl 108 bin 420 yabancı uyruklu Alman vatandaşlığına geçti. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 3.5'lik azalma anlamına geliyor.

Alman vatandaşlığına geçenler arasında Türkler ilk sırada yer almaya devam ediyor. Geçen yıl 22 bin 500 Türk Alman vatandaşlığına geçerken, Türkleri 5 bin 900 kişiyle Polonyalılar, 3 bin 900 kişiyle Hırvatlar ve 3 bin 500 kişiyle Kosovalılar izledi.

Türkler, Almanya'daki kalabalık nüfusları nedeniyle Alman vatandaşlığına geçişlerde sayıca ilk sıradaki yerini korumasına rağmen oranlarda büyük düşüş söz konusu. Alman vatandaşlığına geçen Türklerin sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre 5 bin 500 kişi ya da yüzde 19.7 oranında azaldı.

Başvuru oranı yüzde 2.2

Alman vatandaşlığına geçen Ukraynalıların sayısındaki azalma ise yüzde 30,8 olarak kaydedildi. Alman vatandaşlığına geçişlerde en büyük patlama ise Hırvatlarda yaşandı. Yüzde 126,6'lık artışla geçen yıl 2 bin 180 Hırvat, Alman vatandaşı oldu.

Alman pasaportunun Almanya'da yaşayan yabancılar arasında cazibesini yitirdiği dikkat çekiyor. Almanya'da yaşayıp vatandaşlık için başvuru koşullarını yerine getiren kişiler arasında başvuru oranının 2014'te sadece yüzde 2.2'de kaldığı açıklandı.