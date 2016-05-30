Alman Parlamentosu'nda oylanacak 'Ermeni soykırımı' tasarısının metninde neler yer alıyor?

Alman Parlamentosu’nda perşembe günü oylanacak 1915 olaylarını “soykırım” diye niteleyen tasarı tamamlandı. Hükümet ortakları ve Yeşiller’in parti gruplarından geçen tasarı, “Ermeni ve öteki Hıristiyan azınlıklara 101 yıl önce uygulanan soykırımı anma ve hatırlama” başlığını taşıyor. Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre, dönemin Alman İmparatorluğu da suç ortaklığıyla suçlanıyor.

Almanya'da koalisyon ortakları Hıristiyan Birlik (CDU/CSU), Sosyal Demokrat Parti(SPD) ile muhalefet partisi Yeşiller, 1915 olayları üzerine aylardır hazırladıkları tasarıyı tamamladı. Dört parti grubunun onayından geçen ve perşembe günü tartışılarak oylanacak olan tasarıda 1915 olayları resmen “soykırım” olarak niteleniyor. Sadece Ermeniler değil, Osmanlı’da Hıristiyan azınlık Asuriler, Süryaniler ve Keldanilerin de soykırıma uğradığı iddia ediliyor. “Ermeni ve öteki Hıristiyan azınlıklara 101 yıl önce uygulanan soykırımı anma ve hatırlama” başlığını taşıyan tasarıda Yeşiller’in daha önce meclise sunduğu taslaktan bire bir alıntılar yer alıyor. Tasarıda dönemin Jön Türkler hükümetinin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermenileri neredeyse tamamen yok ettiği öne sürülüyor ve şöyle deniliyor:

Osmanlı'nın Konstantinapolis'i

“Alman Parlamentosu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni ve öteki Hıristiyan azınlıklara karşı 100 yılı aşkın bir süre önce başlanan tehcir ve katliamın kurbanlarının anısı önünde saygıyla eğiliyor. Dönemin Jön Türkler rejiminin talimatıyla 24 Nisan 1915’te Osmanlı Konstantinopolis’inde 1 milyonu aşkın etnik Ermeni’nin sistematik tehcir ve kıyımı başladı. Onların kaderi 20’nci yüzyılda yaşanan korkunç kitlesel kıyımların, etnik temizliklerin, tehcirlerin ve hatta soykırımların bir örneği.Almanya’nın Osmanlı İmparatorluğu’ndaki sefirleri, konsoloslarının gönderdikleri, Alman Dışişleri arşivindeki belgeler sistematik katliam ve tehciri belgeliyor. Alman Dışişleri bu belgelerin bulunduğu arşivleri yıllar önce açtı ve bu belgeleri 1998’de tümüyle bir mikrofiş olarak Ermenistan’a verdi. Türkiye de bu belgeleri talep etti.”

İmparatorluk da suç ortağı

Tasarıda Osmanlı İmparatorluğu’nun o zamanki askeri müttefiki Alman İmparatorluğu’nun rolü “utanç verici” olarak niteleniyor ve Alman Parlamentosu’nun bundan büyük üzüntü duyduğu vurgulanıyor. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Alman diplomatların Ermenilerin sistematik tehciri ve kıyımı üzerine çok net bilgiler gönderdikleri iddia ediliyor, “Alman İmparatorluğu bu insanlık suçunu durdurmayı denemedi. Alman İmparatorluğu bu olaylarda bir suç ortaklığı taşıyor. Alman Parlamentosu Almanya’nın özel tarihi sorumluluğunu kabul ediyor” deniliyor. Sözde soykırımın Almanya’da okul, üniversite ve siyasi eğitim müfredatlarına konulması isteniyor. Böylece sözde soykırımın hem gelecek nesillere anlatılmasına hem de Almanya’da yaşayan Türk ve Ermeni kökenlilerin uyumuna katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Pontuslu Rumlar da başvurdu

Türkiye’de sivil toplum, bilim, sanat ve kültür çevrelerinde sözde Ermeni kıyımı ve Ermenilerle barışma konusunda girişimlerin arttığı belirtilen tasarıda, “Alman Parlamentosu bu girişimleri olumlu karşılıyor. Barışmanın temeli tarihle samimi biçimde yüzleşmekten geçiyor. İki halkın barışması, sadece 100 yıl önce yaşanan olayların tamamen aydınlatılması ve olayların tartışma götürmeyecek şekilde aydınlık kazanmasıyla mümkün” deniliyor. 1915 Olayları’nı Alman Meclisi’nin “soykırım” olarak niteleyeceği çalışmaları üzerine Pontusluların da kendilerine soykırım uygulandığının tanınması için başvuruda bulunduğu öğrenildi.