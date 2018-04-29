Alman parlamentosu, askerlerin İncirlik Üssü'nden çekilmesini onayladı

Alman parlamentosu, Alman askerlerinin İncirlik hava üssünden çekilmesini onayladı.

Parlamento yaptığı bir açıklamayla Alman askerlerini Ürdün'deki bir hava üssüne yönlendirme kararı aldıklarını açıkladı.

Türkiye'nin Alman milletvekillerine İncirlik askeri üssünü ziyaret etme izni vermemesi üzerine, Almanya'da bakanlar kurulu 7 Haziran'da, askerlerin üsten çekilmesi yönünde karar almıştı.

İncirlik'te bulunan 6 adet Tornado keşif uçağı ve bir adet tanker de Ürdün'deki üsse taşınacak.

Alman parlamentosunun aldığı bu karar daha çok sembolik bir anlam taşıyor, çünkü Almanya'da ordu parlamentoya bağlı ve dış göreve gönderilmeleri için parlamentonun onayı gerekiyor.

Almanya'nın İncirlik Üssü'nde konuşlu 200'den fazla askeri bulunuyor.

Bu askerler Tornado jetlerinin Suriye'de gözetim görevlerine ve IŞİD karşıtı koalisyonun uçaklarına yakıt dolumundan sorumlu.

1954'te açılan İncirlik Hava Üssü, Adana ili sınırları içerisinde, şehir merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafede bulunuyor.