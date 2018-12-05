Alman otomotivcilerinin Trump ile pazarlığı

Alman otomotiv devlerinin yönetim kurulu başkanları ABD Başkanı Donald Trump ile buluşmalarının ardından, bu ülkeye sattıkları otomobillere daha fazla vergi ödememe konusunda ihtiyatlı iyimserlik içinde olduklarını belirttiler. Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess yarım saat süren Trump ile görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada "vergiden kaçınma" yolunda önemli bir adım attıklarını söyledi.

Daimler Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche de ABD'ye ihraç ettikleri otomobillere daha fazla vergi ödeme tehlikesinin azaldığını açıkladı. Beyaz Saray'daki buluşmada Alman şirket yöneticileri ABD'deki yatırım planları hakkında Trump ve hükümet temsilcilerine bilgi verdiler.

Ancak Trump'un ithalat vergisini yüzde 25'e çıkarma tehdidinin savuşturulup savuşturulmadığı açıklık kazanmadı. Trump buluşmadan önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ben gümrüklerin adamıyım, Amerika'nın refahını yağmalamaya kalkışanlar bunun bedelini öder" ifadesini kullanmıştı.

Alman Daimler, Volkswagen ve BMW şirketlerinin yönetim kurulu başkanlarının ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Dış Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Başkanın ekonomi danışmanı Larry Kudlow ile görüşmeleri bekleniyordu. Trump randevuya kısa süre kala toplantıya kendisinin de katılacağını duyurdu.

Gümrük vergisi ve yatırımlar

Dieter Zetsche ABD Başkanının ülkelerindeki yatırımların arttırılması çağrısının kendi planlarıyla örtüştüğünü belirtti. Ancak Daimler Yönetim Kurulu Başkanı Amerikan gümrük politikasıyla ABD'deki yatırım planları arasında doğrudan bağlantı kurarak "sonucun şirketinin hesaplarına uygun düşmesinin şart olduğunu" belirtti.

Herbert Diess ise ABD'deki somut yatırım planları hakkında bilgi verdi ve Ford şirketinin ABD'deki tesislerinde pikap üretmeyi planladıklarını söyledi. Diess yazılım alanında Microsoft ile işbirliği yapacaklarını ve ABD'de ikinci üretim tesisi kurma planlarının da güncelliğini koruduğunu belirtti.

BMW Yönetim Kurulu Başkanı Harald Krüger geçen hafta Los Angeles otomobil fuarı sırasında motor ve şanzıman imal etmek üzere ABD'de ikinci bir fabrika kurmayı planladıklarını söylemişti. ABD'de en fazla motorlu taşıt üreten yabancı şirketler arasında yer alan BMW şirketinin en büyük fabrikası ABD'nin Güney Carolina eyaletinde faaliyet gösteriyor.

Donald Trump'ın gümrük vergisini arttırma tehdidini yerine getirmesinin Alman şirketlerini zor durumda bırakacağı ve Almanya'da da istihdam kaybına yol açacağı açıklanmıştı. Başkan Trump Almanya ile ikili ticarette verdikleri açığın büyük bölümünden otomobil ithalatını sorumlu tuttuğu için gümrük silahını kullanabileceklerini açıklamıştı.

Daimler Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche özel şirketlerin ticaret politikasıyla ilgili pazarlık yapma yetkisine haiz olmadığı şeklindeki eleştirileri geri çevirerek, Beyaz Saray'ı Alman hükümetinin ve Avrupa Birliği'nin Ticaretten Sorumlu Komisyon üyesi Cecilia Malmström'ün bilgisi dâhilinde ziyaret ettiklerini söyledi.

DW, afp/AG, HT

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