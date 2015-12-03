Alman otomotivcilerin yüzü güldü



2015, Alman otomobil endüstrisi için iyi bir yıl oldu. Otomotivciler Derneği Başkanı Matthias Wissmann'ın açıklamalarına göre, Alman şirketleri 5 milyon 700 bini yerli olmak üzere 15 milyon otomobil imal etti. Eylül ayına kadar otomotivcilik branşının satış hasılatı yüzde 11 oranında artarak 300 milyar euroya ulaştı. Almanya'daki otomobil satışları yüzde 4 oranında arttı. Yıl sonuna kadar Almanya'da 3 milyon 170 bin binek otomobil satılması bekleniyor. Satışların artması istihdamı da olumlu etkiledi ve otomotivcilikte çalışan personelin sayısı 2015 yılında 17 bin artarak 800 bin 800'e çıktı.

2016 ile ilgili beklentiler toz pembe olmasa da 2015 Alman otomotivciliği açısından gerçekten iyi bir yıl olabilirdi. Otomotivciler Birliği Başkanı Wissmann, zorlukların arttığını ve 2016'nnın çetin bir yıl olacağını söyledi. Siyasi gerginliklerin artması ve küresel ekonomik konjonktürdeki belirsizlikler önümüzdeki aylarla ilgili tahmin yapmayı zorlaştırıyor.

Wissmann, otomobil piyasasının doyduğuna da işaretle 2016'da dünya genelindeki otomobil satışlarının yüzde 2 oranında artarak 78,1 milyon adede yükseleceğini söyledi. Wissmann, “Hesapta olmayan gelişmelere rağmen Alman otomotivciliği 2015'te iyi bir yıl geçirdi. Satış hasılatı, üretim, ihracat ve istihdam arttı. Alman şirketlerinin bütün dünyadaki tesislerinde üretilen otomobil sayısı rekor düzeye çıktı”, dedi.

Dizel skandalı ve sonuçları

Alman otomobil endüstrisinin başına önümüzdeki yıllarda da VW holdinginin egzoz manipülasyonu yüzünden epey iş açılacağı anlaşılıyor. Matthias Wissmann basın toplantısında durumu şöyle özetledi: “Dizel skandalı sadece imaj erozyonuna yol açmakla kalmadı ama aynı zamanda bütün branşa ve özellikle de dizel teknolojisine duyulan güveni sarstı. Bu gerçeği son derece ciddiye almak zorundayız.”

Otomotivciler Derneği Başkanı, otomobil sanayinin ve dizel teknolojisinin ‘genel şüphe' altına alınmasının ve bütün branşın ‘kolektif suçlulukla' itham edilmesinin doğru olmadığını söyledi. Wissmann dizelin avantajlarını şöyle sıraladı:

“Otomobil endüstrisini bütünüyle sanık sandalyesine oturtma teşebbüslerini boşa çıkaracağız. Dizel teknolojisini gözden düşürmek ve bütün bir branşı manipülasyon yapmakla suçlamak doğru değildir. Dizel demode değil, geleceğin teknolojisidir. Karbondioksit emisyon değerlerinin tutturulmasında dizel teknolojisinden vazgeçilemez. Dizel motoru benzinliden yüzde 20 oranında daha az yakıt harcıyor ve yüzde 10 oranında daha az karbondioksit çıkarıyor.”

Çevre koruma maliyeti artacak

Aynı zamanda dizel teknolojisinin Alman şirketlerinin kârına kâr kattığı da bir gerçek. Batı Avrupa ülkelerinde satılan her iki araçtan biri dizel yakıyor. Avrupa'da satılan dizel araçların yarısı da Almanya'daki fabrikalarda monte ediliyor.

Otomotivcilik uzmanı Profesör Ferdinand Dudenhöfer, Avrupa Birliği'nin azot oksit üs sınırını daha da düşürecek olmasının Alman şirketlerini zor durumda bırakabileceğini hatırlatıyor. Bu durumda şirketlerin dizeli daha temiz hale getirmek için milyarlar harcaması gerekecek. Maliyeti yükseleceği için dizel teknolojisi zamanla satılabilir olmaktan çıkacak.

Alman BMW şirketi bu nedenle elektrikli otomobillere ağırlık vereceğini duyurmuş ve bu proje için milyarlarca Euro'luk yatırım programı başlatmıştı. Alman şirketlerinin elektrikli otomobil piyasasındaki payı Avrupa'da yüzde 50'yi aşarken, bu alanda çok daha çetin rekabetin hüküm sürdüğü Kuzey Amerika'da da kısa zamanda bir kat artarak yüzde 20'ye ulaştı.