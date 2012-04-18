Alman otomotiv devi Audi, Ducati'yi satın alıyor

Alman otomotiv devi Volkswagen'ın Audi birimi, İtalyan motosiklet üreticisi Ducatı'yi borçları dahil 1.1 milyar dolara satın almak için anlaştı.

Alman otomotiv devi Volkswagen'ın Audi birimi, İtalyan motosiklet üreticisi Ducatı'yi borçları dahil 1.1 milyar dolara satın almak için anlaştı.

Satın almayla birlikte Volkswagen grubunun marka sayısı 12'ye yükselecek.

Analistlere göre, Volkswagen'ın Ducati'yi Audi birimine dahil etmesinin altında, Audi'nin BMW ile motosiklet segmentinde rekabet edebilir hale gelmesini istemesi yatıyor.

Analistler, Volkswagen'ın Ducati'yi sadece ünlü bir marka olduğu için de aldığını, satın almanın hiçbir endüstriyel veya finansal mantığı olmadığını da kaydetti.