T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Alman otomotiv devi Audi, Ducati'yi satın alıyor

Otomotiv sektöründe önemli bir birleşme gerçekleşiyor....

18 Nisan 2012 20:50

 

Alman otomotiv devi Volkswagen'ın Audi birimi, İtalyan motosiklet üreticisi Ducatı'yi borçları dahil 1.1 milyar dolara satın almak için anlaştı.
 
Alman otomotiv devi Volkswagen'ın Audi birimi, İtalyan motosiklet üreticisi Ducatı'yi borçları dahil 1.1 milyar dolara satın almak için anlaştı.
 
Satın almayla birlikte Volkswagen grubunun marka sayısı 12'ye yükselecek.
 
 
Analistlere göre, Volkswagen'ın Ducati'yi Audi birimine dahil etmesinin altında, Audi'nin BMW ile motosiklet segmentinde rekabet edebilir hale gelmesini istemesi yatıyor.
 
Analistler, Volkswagen'ın Ducati'yi sadece ünlü bir marka olduğu için de aldığını, satın almanın hiçbir endüstriyel veya finansal mantığı olmadığını da kaydetti.

ETİKETLER

auididucati

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24