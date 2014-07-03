Alman otomobil üreticilerinin keyfi yerinde



Alman otomobil sanayinin her zaman en iyi olmak gibi bir hedefi vardır ve piyasadaki başarısı da bu hedefe ulaşıldığını gösterir. En azından Avrupa’da baş gösteren mali ve ekonomik krize kadar bu böyle idi. Yaşanan durgunluk Daimler, BMW, Volkswagen gibi dev şirketlere azımsanmayacak zorluklar yaşattı. Alman markası taşıyan araçların Batı Avrupa’da satış oranı 2009 yılında yaklaşık 14 milyon iken bu sayı 2013’te 11,6 milyona geriledi. Ancak kötüye gidiş bitmişe benziyor. Kısa adı VDA olan Otomobil Endüstrisi Birliği Başkanı Matthias Wissmann, 2014 yılında bu rakamın 12 milyonu geçeceğini tahmin ediyor.

VDA Başkanı Wissmann Batı Avrupa pazarının Alman otomobil üreticileri için çok önemli olduğunu ve burada yaşanan bir canlanmanın en çok Alman şirketlerine yarayacağını belirterek diğer pazarlarla ilgili şu bilgileri verdi: "Avrupa Birliği ülkelerine yaptığımız ihracat şu anda yüzümüzü güldürüyor. Bu senenin ilk beş ayında sözkonusu pazara yönelik satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı. Asya pazarında da yüzde 16’lık bir artış yaşandı. Almanya’nın tüm dünyaya yaptığı ihracat ise yılın ilk yarısında yüzde 7 artarak, yaklaşık 2 milyon 200 bin araç satılmış oldu."

VDA, eline geçen bu olumlu verilerin ardından, Alman otomobil endüstrisinin yıl sonu büyüme tahminini yüzde 2'den yüzde 5'e çıkardı. Hem de Güney Amerika, Hindistan, Türkiye ve Rusya pazarlarındaki satışların bariz bir şekilde azalma göstermesine rağmen. Wissmann, 2014 yılının yine de otomobil üreticileri için bir büyüme yılı olacağından emin. Satış rakamlarının genelde artması, üretimi de canlandırdı doğal olarak. Almanya’da bu yıl içinde, sene sonuna kadar üretilen otomobil sayısının 5 milyon 700 bini bulması ve bu otomobillerden dörtte üçünün ihraç edilmesi öngörülüyor. Ancak Alman firmalarının dış ülkelerdeki üretimleri çok daha fazla. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Alman fabrikalarında bu sene, yüzde 5’lik bir artışla, 9 milyon 200 bin otomobil üretilmesi beklenmekte. Matthias Wissmann, "Tabi ki bu başarılar bizi rehavete sürüklememeli. Almanya’nın ihracatçı ve üretici kimliğini tehdit eden çeşitli riskler görüyoruz. Aşırı şekilde artan enerji fiyatları, kendi enerjisini üretenlere sağlanan desteğin kaldırılması ve emeklilik sisteminde yapılan değişiklikler gibi" diyor.

Otomobil Endüstrisi Birliği Başkanı Matthias Wissmann, Almanya’daki satış rakamlarında da yüzde 2’lik bir artış gözlemlediklerini belirterek bunun firmaların aldıkları araçlardan kaynaklandığını, özel şahıslara satışta şu an çok da sevindirici bir manzara olmadığını vurguladı. Wissmann’a göre Almanlar ellerindeki para ile otomobil yerine gayrimenkula yönelmeyi tercih ediyorlar.