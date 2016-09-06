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Dünya
Deutsche Welle

Alman ordusunun İncirlik'e yatırım planı

Haber portalı Spiegel-Online'da yer alan habere göre, Almanya Savunma Bakanlığı İncirlik'e planlanan yatırımlar için 58 milyon euroluk bütçeye onay verdi.

06 Eylül 2016 12:10


Spiegel-Online'ın haberine göre, aylar süren tartışmaların ardından Almanya, IŞİD'e karşı mücadelede koalisyon güçlerine desteğini İncirlik Üssü'nden vermeye devam edecek. Haber portalının Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Gerd Hoofe'den alınan bilgiye dayandırılan haberde, bakanlık İncirlik'teki Alman birliklerine yönelik planlanan yatırımlar için 58 milyon euroluk bütçeyi serbest bıraktı.

İncirlik Üssü'nde yaklaşık 26 milyon euroya Alman ordusunun keşif uçakları Tornadolar için özel bir uçuş pisti ve askerlerin kalacağı barınaklar inşa edilmesi planlanıyor. 30 milyon euroya ise operasyonlarda kullanılacak modern geçici karargâhların yaptırılmasının öngörüldüğüne yer veriliyor.

Askeri kaynaklara göre, İncirlik Üssü'nde Alman birlikleri için yatırımlara acil ihtiyaç bulunuyor. Alman ordusunun İncirlik'teki misyonu başladığından bu yana uçakların ABD'ye ait pistlerde konuşlandırıldığı, askerlerin geçici yerlerde konakladığı ve keşif uçuşlarında müttefiklerden teknik destek almaya ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

IŞİD'le mücadeleye devam

Haberde, Almanya'nın İncirlik Üssü'nde yapacağı yatırımların IŞİD'e karşı mücadelede Alman ordusunun İncirlik Üssü'nü kullanmaya devam edeceği anlamına geldiğine de dikkat çekildi.

Yatırım kararının yaz ayları başlarında alındığı ancak Alman vekillerin İncirlik ziyaretlerine izin çıkmaması üzerine başlayan gerginlik nedeniyle planın devreye sokulmadığı belirtildi.

İncirlik krizi

Spiegel dergisi kısa süre önce de Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi ve Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nü ziyaret edebilmesi için hükümetin Ermeni kararıyla ilgili geri adım atacağı yönünde bir iddiaya yer vermişti. İddianın ardından hükümet karara saygı duyulması gerektiğini ve geri adım atılmayacağını açıklamıştı.

Türkiye, Federal Meclis'in Ermeni soykırımı kararının ardından Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nü ziyaret etmesine izin vermiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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