Alman ordusundaki aşırı sağcı skandalı büyüyor

Almanya'da kendisine Suriyeli sığınmacı süsü vererek terör saldırısı planlamakla suçlanan ve aşırı sağcı olduğu tahmin edilen üsteğmen Franco A. ile başlayan skandalın boyutları büyüyor.

Franco A.'nın Illkirch'teki kışlasında Nasyonal Sosyalizm dönemi silahlı kuvvetlerine ait eşyaların bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada Baden-Württemberg Eyaleti'nde bir diğer kışlada da benzer eşyaların bulunduğu ortaya çıktı.

Spiegel Online haber portalında cumartesi günü yayınlanan haberde, Donaueschingen kentindeki Fürstenberg kışlasında geçen perşembe günü arama yapıldığı, bu aramalarda Nasyonal Sosyalizm döneminde silahlı kuvvetlerde kullanılan miğferlerin yer aldığı bir vitrinin bulunduğu belirtildi. Bunun yanı sıra kışlada Nasyonal Sosyalizm dönemi silahlı kuvvetlerini hatırlatacak eşya ve fotoğrafların yer aldığı bir odanın bulunduğu kaydedildi. Habere göre, söz konusu vitrin ve odaya ait fotoğraflar Savunma Bakanlığı'na sunuldu.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Spiegel Online'nın haberini doğruladı. Ancak sözcü, bulunan eşyaların "suç teşkil” edecek nitelikle olmadığını kaydetti. Sözcü, bulunan eşyaların Illkirch kışlasındakilerle benzerlik gösterdiğini dile getirdi. Franco A.’nın Fransa’nın Illkirch kentindeki kışlasındaki bir odada, Nasyonal Sosyalizm dönemi askerlerini kahraman olarak gösteren resimler bulunmuştu.

Daha önce de yere gamalı haç çizilmiş

Bild gazetesinin haberine göre, Illkirch'deki kışlada 2012 yılında da Nazi sembolleri bulunmuştu. Bild gazetesinde cumartesi günü yayımlanan haberde, Savunma Bakanlığı'nın söz konusu bilgileri doğruladığı belirtildi. Buna göre, kışlada kalan federal ordu mensubu askerler, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Bayern Münih'in Fransız takımı OSC Lille'yi yenmesi üzerine 7 Kasım 2012 gecesi yere dört metre büyüklüğünde bir gamalı haç çizdi.

Olayın sorumlu komutanlar tarafından Savunma Bakanlığı ve Askeri İstihbarat Servisi'ne (MAD) bildirildiği ve yürütülen soruşturma sonucunda 3 askere para cezası verildiği, bir askerin ordudan ihraç edildiği belirtildi. Ancak o tarihte Franco A.'nın bu kışlada bulunmadığı kaydedildi.

Orduda olası aşırı sağcı gruplara ilişkin araştırma

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, aşırı sağcı olduğu tahmin edilen üsteğmen Franco A. ile ortaya çıkan skandala ilişkin olarak, Alman kamu televizyonu ARD'ye açıklama yaptı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili von der Leyen, federal ordu içinde aşırı sağcı grupların bulunup bulunmadığının araştırıldığını söyledi. Bakan von der Leyen, Alman federal ordusu içinde aşırı sağcılığa işaret eden başka vakalarla da karşılaşılabileceğini tahmin ettiğini söyledi.

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da, Franco A.'ya ilişkin skandalın ardından federal orduda aşırı sağcılıkla mücadelenin artırılmasını istedi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maas, Rhenische Post gazetesinin cumartesi günkü nüshasında yayımlanan açıklamasında, "Federal ordunun aşırı sağcılığa karşı mücadelede özel bir sorumluluğu bulunuyor” dedi. Maas, "Bu tür olaylar ortaya çıktığı zaman, sorumlu kişilerin en sert tepkiyi vermesi gerekir” şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise Alman ordusundaki bu olumsuz gelişmelerden, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerini sorumlu tuttu. Gabriel, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili eski Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg döneminde federal orduda yapılan değişikliklerle tasarruf önlemlerinin artırılmasını eleştirdi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Gabriel, bu son skandalların ardından federal ordu içindeki yönetim mekanizmasının da değiştirilmesi gerektiğine işaret etti.

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Reuters/dpa, JD/BW