Alman ordusunda terör soruşturması

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, terör şüphesi ile gözaltına alınan üsteğmen Franco A.'nın durumunun aydınlığa kavuşturulmasının öncelik taşıdığını belirterek, Çarşamba günü için planlanan ABD gezisini iptal etti. Von der Leyen üsteğmenin bağlı olduğu Fransa’nın Illkirch kentindeki Fransız-Alman tugayına gideceğini de açıkladı.

Üsteğmen Franco A. Suriyeli mülteci kimliğiyle aylardır saldırı hazırlığı yaptığı şüphesiyle geçen hafta tutuklanmıştı. Der Spiegel dergisi, Franco A.'nın aşırı sağ görüşlerine dair 2014 yılında Alman ordusuna somut ihbarlar gelmesine rağmen hakkında hiçbir işlem yapılmadığını bildirmişti.

Askerler arasında aşırı sağcı iletişim ağı

Almanya'da 30'dan fazla günlük gazetenin de bağlı olduğu Rnd haber ajansı ise, Savunma Bakanlığı’na Illkirch’teki birlik içinde yaklaşık beş kişilik bir aşırı sağcı iletişim ağı olduğuna dair bilgiler ulaştığını bildirmişti. Franco A.'nın birliğinde ayrıca mühimmatın çalınması ve duvarlara anayasaya aykırı semboller çizilmesi nedeniyle soruşturma açıldığı da kaydedilmişti.

'Suikast listesinde Gauck ve Maas var'

Der Tagesspiegel gazetesi güvenlik birimlerine dayandırdığı haberde, üsteğmen Franco A.’nın eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile Adalet Bakanı Heiko Maas’ı suikast düzenlemek istediği potansiyel politikacılar listesine almış olduğunu bildirdi.

28 yaşındaki üsteğmen Franco A.'nın kendisine Suriyeli sığınmacı süsü verdiği, sahte isimle iltica başvurusunda bulunanlara verilen haklardan yararlandığı ve bir terör saldırısı planladığı bildirilmişti. Franco A.’nın Bavyera eyaletindeki bir sığınmacı kayıt merkezinde kendisini Suriyeli sığınmacı olarak kaydettirdiği, geçici koruma statüsü kazandıktan sonra sığınmacı yurduna yerleştirildiği ve ardından sığınmacılara yapılan para yardımından da faydalandığı tespit edilmişti.

Üsteğmenin bu yılın Ocak ayı sonunda Avusturya’nın başkenti Viyana'daki havalimanında güvenlik kontrolünden geçmeden önce bir silahı tuvalette sakladığı sırada dikkatleri üzerine çektiği, daha sonra takibe alındığı ve 3 Şubat’ta silahı sakladığı yerden almaya çalışırken Avusturyalı yetkililer tarafından yakalandığı bildirilmişti.

Suikaste yönelik somut delil bulunmamasına rağmen Karlsruhe’deki Federal Başsavcılık devletin güvenliğini tehlikeye düşüren ağır bir terör suçuna hazırlık yapıldığı şüphesi ile Franco A. hakkında soruşturma başlattı.

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AFP,rtr/ÇA,BK